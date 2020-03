Pierre Gasly: "Mijn doel is het stoeltje naast Max Verstappen terug te krijgen"

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly kende afgelopen jaar een bewogen seizoen. Hij begon vol goede moed aan zijn eerste Formule 1-seizoen bij Red Bull Racing maar kende tijdens de wintertests in Barcelona direct enkele spins en crashes. De grootste crash op zijn laatste testdag zorgde ervoor dat Max Verstappen de dag erna niet meer kon testen.

Hierdoor begon de Fransman met weinig zelfvertrouwen aan het seizoen wat resulteerde in grote achterstanden op Max Verstappen en na de zomerstop werd Gasly vervangen door Alexander Albon, die het naar behoren doet bij het topteam.

Trieste momenten

De jonge coureur die na zijn ontslag bij Red Bull Racing verder moest bij Scuderia Toro Rosso, vanaf dit jaar AlphaTauri, blikt voorafgaand aan het seizoen 2020 nog terug op 2019: "Afgelopen jaar was heel erg intens voor mij, zowel professioneel als persoonlijk. Het was misschien wel het meest trieste moment dat ik in mijn leven heb gekend toen ik plaats moest maken bij Red Bull. En dan een paar maanden later heb ik misschien wel de beste dag uit mijn leven met mijn eerste podium in de F1, door als tweede te finishen in Brazilië."

"Als kind droom je ervan om Formule 1-coureur te worden en op het podium te staan. Als het gebeurt, voelt het gek. Na de finish kwamen alle emoties naar boven omdat het zo'n achtbaan van was geweest dat jaar. Ik ben mentaal veel getest."

De beslissing van Helmut Marko om Gasly en Albon van stoeltje te laten wisselen zit Gasly nog steeds niet lekker. Ook niet vanwege de vernietigende kritiek van de Oostenrijker: "Het is niet iets waar ik graag veel over praat. Gedurende die zes maanden bij Red Bull Racing zijn er veel dingen niet goed gedaan. Ik was daar deels verantwoordelijk voor en het team weet ook dat een ieder zijn aandeel heeft gehad bij het gebrek aan prestaties."

Terugkeren bij Red Bull naast Max

Het ultieme doel van Pierre Gasly is om terug te keren bij Red Bull Racing naast Max Verstappen. Hij reageerde hierop als volgt: "Absoluut, dat is mijn plan. Ik wil vechten voor overwinningen. Ik ben er zeker van dat als die kans zich weer voordoet ik dingen anders zal aanpakken. Als coureur is mijn doel om in de snelste auto te zitten, dus dat is de Red Bull, naast Max Verstappen."