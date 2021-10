Vergne over F1-exit: "Ik werd vervangen door een jonge coureur. Ik wist dat dit Verstappen was"

In 2015 maakte Max Verstappen zijn debuut in de Formule 1. De toen nog minderjarige Verstappen was bij Toro Rosso de opvolger van Jean-Eric Vergne. De Fransman vertrok teleurgesteld uit de koningsklasse en werd toen ook nog eens uit de Red Bull-familie gezet.

Deze week was Vergne te gast bij de Beyond the Grid podcast. Daarin vertelt hij over hoe hij gedwongen aan de kant werd geschoven: "In de zomer werd ik gebeld en werd er tegen mij gezegd dat ik zou worden vervangen door een jongere coureur. Ik wist dat dit over Max Verstappen ging."

Familie

Hierdoor was Vergne zijn plekje op de Formule 1-grid kwijt. Hij had immers niet verder gekeken dan zijn neus lang was: "Dat is hoe het spelletje werkt, er was geen plaats meer bij Red Bull. Ik had met geen enkel ander team gesproken want ik was onderdeel van de Red Bull-familie."

Wereldkampioen

Vergne vertrok uiteindelijk naar de Formule E, hier blies hij zijn carrière een nieuw leven in. Hij werd hier in 2018 en 2019 wereldkampioen en finishte in 2020 als derde in het kampioenschap. Zijn prestaties hebben zoveel indruk gemaakt dat hij voor 2022 is aangetrokken door Peugeot voor hun Hypercar-project. Zijn Toro Rosso-vervanger Verstappen doet het inmiddels ook niet onaardig in de Formule 1.