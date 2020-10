Yuki Tsunoda past stoeltje bij AlphaTauri voor F1-test in Imola

Yuki Tsunoda zal volgende maand een Toro Rosso uit 2018 testen op Imola. De Japanner is de laatste weken nadrukkelijk in het nieuws doordat hij bij AlphaTauri (het huidige Toro Rosso) in de race is voor een stoeltje voor 2021. Hij zou hierbij steun krijgen van Honda en azen op het stoeltje van Daniil Kvyat,

De Japanse coureur, die momenteel derde zit in het Formule 2-kampioenschap, moet de nodige superlicentiepunten behalen om in aanmerking te komen voor de Formule 1. Op dit moment ligt hij in dat geval zeker op koers en zal hij aan het einde van dit seizoen zijn superlicentie krijgen.

Een belangrijk punt in het hele verhaal is het vertrek van Honda. De beslissing van de Japanse fabrikant om eind 2021 uit de F1 te stappen kan nog wel eens roet in het eten gooien van Tsunoda, die hierdoor misschien financiële steun mist.

Afgelopen weekend hield AlphaTauri-teambaas Franz Tost vol dat Tsunoda net zo goed een Red Bull-junior is als een Honda-beschermeling. Tost: "AlphaTauri heeft momenteel twee snelle coureurs met Pierre Gasly en Daniil Kvyat."

"We zullen de Young Driver Test in Abu Dhabi doen met Yuki Tsunoda. Dit heeft niets te maken met het besluit van Honda dat ze na 2021 niet doorgaan. De filosofie bij Red Bull is altijd de prestatie en hij presteert goed. Hij doet het heel goed in de Formule 2, hij heeft dit jaar twee races gewonnen, in Spa en Silverstone als ik me goed herinner. In Oostenrijk leidde hij de race in de regen tot een paar ronden voor het einde vanwege radioproblemen, waardoor hij deze race niet kon winnen. Hij doet het echt goed, en dit is doorslaggevend voor de prestaties van de coureur."

"Dit was altijd de filosofie en dit zal altijd blijven zoals het is. Dan zullen we zien wat Red Bull beslist met betrekking tot de coureurs voor 2021."

In een gesprek met Italiaanse media werd Tsunoda gevraagd naar zijn relatie met de man die waarschijnlijk zijn toekomst zal bepalen, Red Bull-adviseur Helmut Marko. De 20-jarige Tsunoda vertelde: "We hebben een geweldige relatie, hij is een aardig en leuk persoon. Toen ik vorig jaar naar Oostenrijk ging om hem te ontmoeten en te praten over het seizoen dat net afgelopen was, was hij niet blij met de resultaten die ik had behaald. Natuurlijk wist hij dat ik een rookie was en dat ik het moeilijk zou kunnen hebben, maar hij eiste veel meer."

"Daarna gingen we samen eten en hij vroeg me direct wat mijn doelen waren en wat ik verwachtte. Ik antwoordde hem eerlijk, ook al voelde ik een beetje druk."

Momenteel staat Tsunoda 44 punten achter leider Mick Schumacher met nog vier races te gaan in Bahrein in november / december.