Albon heeft weinig kans op F1-terugkeer: "Ben afhankelijk van coureurs die slecht presteren"

Alexander Albon is buitenspel gezet door Red Bull Racing na een teleurstellend seizoen in 2020. De Thaise coureur doet nu veel werk achter de schermen, zoals eerder dit jaar bleek toen het Oostenrijkse team een goed weekend had en refereerde aan het simulatorwerk van Albon. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen hoopt echter snel terug te keren naar de F1-grid.

De kans dat hij terugkeert is echter minimaal, al wil hij de hoop op een F1-stoeltje zeker niet laten varen, zo stelt hij in gesprek met F1.com: "Er is niet veel keus, er zijn niet veel opties die ik heb. In sommige opzichten ben ik afhankelijk van anderen die niet presteren. Dat is gewoon de coureursmarkt in de F1."

Albon kijkt realistisch terug op zijn eigen debuut in de sport. Toen Daniel Ricciardo Red Bull verliet kwam er plotseling een plek vrij bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) toen Pierre Gasly promoveerde en naast Verstappen kwam te rijden. Die plek bij Toro Rosso was toen voor Albon. De Thaise Brit zegt blij te zijn met de steun die hij krijgt van teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko en hij verwacht dat ze hem zullen steunen als er een kans is dat Albon terug kan keren in de F1. "Voorlopig ligt mijn belangrijkste focus op F1."

De meest serieuze opties voor Albon zijn bij Williams en Alfa Romeo. Beide teams moeten nog coureurs vastleggen voor 2022 en de ervaring plus sponsorgeld uit Thailand zou Albon goed kunnen helpen in de jacht op een stoeltje.

Toch heeft Albon ook oog voor andere kampioenschappen zoals Formule E en IndyCar. "Je moet het landschap beoordelen en ervoor zorgen dat je alle opties dekt, dus het is moeilijk. We zien vanzelf welke kant het opgaat."