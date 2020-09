Aankomend weekend komt het Formule 1-circus weer op gang. Dan is de Grand Prix van Rusland aan de beurt. In de badplaats Sotsji, rondom het voormalig Olympisch park, wordt de tiende race van dit seizoen verreden. Sinds 2014 is dit semi-stratencircuit al op de kalender. In dit artikel gaan wij terug in de tijd. Hieronder vijf opmerkelijke gebeurtenissen en verhalen over deze wedstrijd.



Hamilton negeert Poetin (2014)

Lewis Hamilton zegevierde in een zeer saaie race en president Poetin stond de podiumwinnaars backstage op te wachten. De ontmoeting tussen de meervoudig wereldkampioen en de Russische president leek niet hartelijk bij binnenkomst. Met zijn rug richting Poetin toe, deed de Brit zijn helm af, gaf Bernie Ecclestone en Valtteri Bottas een hand en liep daarna naar een tafeltje om zich op te frissen. Na meer dan een halve minuut reikte Hamilton toch een hand uit naar Poetin. Of hij de president expres negeerde of niet, blijft lastig te zeggen. Toentertijd waren er politieke spanningen tussen Engeland en Rusland. Dat de Mercedes-coureur zijn voormalige teammaat Nico Rosberg geen hand gaf, zou vast een andere reden hebben gehad.



De megaklapper van Sainz (2015)

Een crash om niet snel te vergeten. Carlos Sainz was bezig met een snelle ronde tijdens de laatste vrije training en experimenteerde met bepaalde remafstellingen. ‘El Matador’ drukte het rempedaal in en verloor de Torro Rosso vlak voor bocht dertien. Zijn wagen knalde eerst keihard in de muur en kwam tot stilstand in de bandenstapels. Sainz werd pas na vijftien minuten voorzichtig uit de wagen gehaald, op een brandcard geplaatst en direct weggebracht naar het ziekenhuis. Ondanks de klap van 46G, voelde de Spanjaard alleen wat pijntjes in zijn rug en nek. De dag daarna kon hij gewoon instappen voor de race.



Kyvat torpedeert Vettel en verliest Redbull-zitje (2016)

Het nieuws dat Max Verstappen het begeerde stoeltje bij Redbull overnam van Daniil Kvyat, zit nog steeds vers in ons geheugen. Deze rijderswissel kwam in een stroomversnelling door de wanprestatie van Kvyat in Sotsji. Bij de start ging het meteen mis. In bocht twee knalde de toenmalig Redbull-rijder tegen de achterkant van Sebastian Vettel aan. Dat was nog niet het ergste. In de snelle doordraaier daarna, botste hij opnieuw tegen de Duitser. De viervoudig wereldkampioen werd uitgeschakeld. Kvyatt kon verder, maar de kans op een goed resultaat was door het putje gegaan vanwege schade aan de bolide.

Een andere reden van de rijderswissel, was de gespannen werksfeer bij het zusterteam Scuderia Toro Rosso. De interne strijd tussen Verstappen en Sainz speelde daarin een belangrijke rol. Dat ging zelfs naast de baan door via de media.

De Redbull-leiding kon beide situaties niet meer aanzien en greep in na de GP van Rusland. Kvyat werd teruggezet naar Toro Rosso en de zeer talentvolle Verstappen werd gepromoveerd naar de hoofdmacht. Van die keuze heeft Redbull geen spijt gehad.

Raikkonen is de draad kwijt (2017)

Kimi Raikkonen raakte tijdens de race in de war over zijn positie 'The Iceman' vroeg over de boordradio: ‘'Hoe komt het dat wij door een latere pitstop achter Bottas terecht zijn gekomen?’' Zijn engineer antwoordde: “Hij leidde de race, Kimi.” De oud-wereldkampioen haalde beide Mercedes- rijders door elkaar. De Fin dacht dat zijn landgenoot achter hem reed, maar dat was Hamilton. Beide zilverpijlen maakten eerder een stop dan de Ferrari' 's. Deze typerende boordradio van Raikkonen toverden bij vele F1-liefhebbers een lach op hun gezicht.



"Here is James", Bottas krijgt teamorder (2018)

Dat Valtteri Bottas sterk was op dit circuit, bewees de Fin in 2017 met zijn allereerste overwinning. In 2018 was de meervoudig GP-winnaar weer op koers om te zegevieren in Rusland. Teamgenoot Hamilton vormde geen directe bedreiging. Opeens komt zijn engineer op de boordradio en gaf de opdracht aan de Fin om Hamilton er voorbij te laten in bocht dertien. Bottas antwoordde na zijn nobele daad: "Waarom komt Lewis niet voorbij Verstappen? Ik was al bezig om hem in de volgende ronde in te halen."

James Allison, teamleider, gaf Bottas extra uitleg: "Valtteri, hier is James. Lewis tegen Vettel is een risico door een kleine blaar op zijn band." Na afloop zei de meervoudig GP-winnaar dat hij de teamorder niet zag aankomen.