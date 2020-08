Vettel maant Ferrari tot kalmte:"We moeten sterk zijn, hard werken en hopen op een wonder"

Sebatian Vettel zal niet vaak zo'n moeilijk weekend hebben beleefd dan de Grand Prix van afgelopen weekend in Spa-Francorchamps.

Ferrari mist topsnelheid en is ook niet zo opgewassen tegen de kleinere klanten-teams in de achterhoede.

Oplossing nog niet in zicht

Sebastian Vettel finishte op een beschamende 13e plaats. Zijn teamgenoot Charles Leclerc arriveerde als 14e in de Belgische Ardennen. Sebastian Vettel vertelt tegen het Italiaanse Sky:

"Spa is natuurlijk een circuit waar veel vermogen nodig is, en dat vermogen hebben wij niet meer. We waren trager dan Haas en Sauber als je het vergelijkt met de snelheid die zij in voorgaande races deden. Er is waarschijnlijk iets niet helemaal in de haak, maar wat blijft een raadsel Wisten we het maar, dan zouden we het kunnen oplossen."

Het klinkt weinig hoopgevend met het oog op de volgende races. Zo staat de Grand Prix van Italië gepland op het circuit van Monza: de tempel of speed. Het valt nog maar te bezien of dat een feestje zal kunnen zijn voor Ferrari en hun Tifosi.

Zoals ook in Spa, draait het in Monza om puur motorvermogen en kracht. En normaal gepsproken draait het daar ook vooral om Ferrari en hun werldberoemde Tifosi. Het kan wel eens een bittere Grand Prix worden, gezien de vorm van het team in Spa.

Vettel zegt: "Spa is natuurlijk een specifieke baan, maar we moeten wel echt flink aan de bak om te begrijpen wat we hiervan moeten leren. Het is van belang dat we sterk en rustig blijven met elkaar"

Het zal pijn doen voor Ferrari om met deze auto deel te nemen aan de thuisrace in Monza.]

Wonderen kan het team ook niet verrichten, vertelt Vettel.

"We moeten ook realistisch blijven en wij kunnen met het huidige materiaal dan ook geen wonderen verrichten. Volgens Vettel is het zaak dat het beschamende weekend in België uiteidelijk leidt tot verbetering. De Duitser roept het team op om vooral kwalm en rustig te bijven.

Vettel: "We moeten vooral niet gefrustreerd raken, want dat brengt ons helemaal niets. We moeten helder blijven nadenken.

Monza blijft speciaal voor Sebastian Vettel

Wanneer Vettel wordt gevraagd naar positieve herinneringen aan Monza, ontdooit hij volledig en verschijnt er een glimlach op zijn gezicht." De mooiste herinnering aan Monza was 12 jaar geleden."

Toen stuntte de toen nog jonge Duitser door de race te winnen met een Toro Rosso. Het betekende Vettels grote doorbraak.

"Inderdaad, ik moet naar mijn verleden kijken voor de mooie herinnering, dat was op Monza en dat betekent ook veel voor het team."