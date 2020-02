Franz Tost: "Gasly en Kvyat beste duo tot nu toe"

Alpha Tauri maakt dit jaar haar debuut als nieuw team op de Formule 1-grid. Helemaal nieuw is het team uiteraard niet, aangezien het in feite een naamswijziging heeft doorgemaakt. Voorheen was het team op de grid te vinden als Scuderia Toro Rosso, het team waar onder andere Max Verstappen zijn debuut maakte en Sebastian Vettel zijn eerste overwinning pakte.

De coureurs van dit jaar zijn ook niet gewijzigd bij het team. Pierry Gasly en Daniil Kvyat vormen opnieuw het duo en zijn ook dit jaar weer elkaars teamgenoten. Tot genoegen van teambaas Franz Tost: "Ik zou wel onderschrijven dat als we een analyse maken dit het beste coureursduo is dat dit team heeft gehad. Daniil Kvyat heeft een fantastische natuurlijke snelheid. Hij heeft in het verleden ook races en kampioenschappen gewonnen, zoals het GP3-kampioenschap."

"Voor Pierry Gasly geldt hetzelfde. Hij heeft in het verleden ook races gewonnen en het GP2-kampioenschap. Afgelopen seizoen tijdens de tweede seizoenshelft heeft hij een fantastisch seizoen gereden. Denk maar eens terug aan de tweede plaats die hij haalde in Brazilië waarbij hij het voor elkaar kreeg om Lewis Hamilton achter zich te houden."

Interessant zal zijn hoe de AT01 van Alpha Tauri zich gaat meten op de grid met de concurrentie. De wagen lijkt extreem veel op de RB15 van afgelopen jaar en zag er afgelopen week tijdens de eerste testsessie in Barcelona snel uit. De verwachting is dan ook dat Alpha Tauri mogelijk één van de verrassingen zal zijn dit seizoen.