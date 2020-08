Max Verstappen evenaart vandaag record Jos Verstappen

Max Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1. Als 17-jarige jongen was hij de jongste debutant ooit in de Formule 1 en pakte hij een record. Daarna volgden nog enkele andere records zoals de jongste coureur in de punten, de jongste coureur op het podium en uiteraard het winnen van de Grand Prix van Spanje in 2016 waardoor hij de jongste racewinnaar werd ooit.

Een aantal records zullen hem niet snel meer worden afgepakt want na de intrede van Verstappen werd er bepaald dat coureurs minimaal 18 jaar moeten zijn om in de Formule 1 te mogen racen. Ook de regels om een superlicentie te krijgen zijn strikter en vooral lastiger geworden, mede vanwege het jonge debuut van Verstappen.

Ervaring Max Verstappen

Vijf jaar later is de 22-jarige Nederlander alweer bezig aan zijn zesde seizoen in de F1. Een jongeling en 'jong' talent, kan Verstappen inmiddels niet meer genoemd worden met zijn ervaring. Binnen enkele jaren is Verstappen kopman geworden van het topteam Red Bull Racing. Alles is op hem gericht en hij is de man van de toekomst.

Dat komt door zijn rijstijl maar vooral door zijn resultaten. Ervaring telt wordt altijd gezegd en ervaring heeft Verstappen inmiddels.

Record F1-starts

Vader Jos Verstappen heeft in ieder geval nog één record in handen in de F1; de Nederlander met de meeste Grand Prix-starts. Die teller staat op 106, maar vandaag zal Max Verstappen samen met vader Jos het record in handen hebben. Volgende week tijdens de tweede race op Silverstone rijdt Max Verstappen zijn 107e Grand Prix en dan staat hij bovenaan de lijst.

Op Silverstone werd Max gevraagd naar het record en hoe hij hier tegenaan kijkt. Max zei hierover tegen de pers: "Ik denk niet dat mijn vader het boeit dat ik zijn record nu evenaar. Mij interesseert het ook weinig. Maar het is goed, beter dan nul Grand Prix-starts. Ik hoop uiteindelijk 300 tot 350 Grands Prix te kunnen rijden, dus dan heb ik nog wel een jaartje of 10 of 12 te gaan wil ik daar komen."

Jos Verstappen

Tijdens de 106 Grands Prix die Jos Verstappen scoorde hij 17 punten en kwam hij twee keer op het podium. De twee podiumplekken werden gehaald in 1994 tijdens de Grands Prix van Hongarije en België. In Hongarije stond Jos fysiek op het podium, in België was dit niet het geval omdat na de race zijn teamgenoot Michael Schumacher werd gediskwalificeerd en Verstappen een plekje klom in de uitslag van de vierde naar de derde plaats.

De 17 punten die Jos Verstappen scoorde waren echter nog met de oude puntentelling, waarbij slechts de eerste 6 coureurs punten kregen, en veel minder dan in het huidige tijdperk.

Max Verstappen

Zoon Max Verstappen reed tot nu toe 105 Grands Prix en scoorde hierin 981 punten. Hij behaalde 8 overwinningen, 2 keer pole position, 7 keer reed Verstappen de snelste ronde en 33 keer stond hij op het podium.