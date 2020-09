Oud-teambaas Tost blij dat Sebastian Vettel in F1 blijft, Helmut Marko is ook verguld

Zijn oude teambazen zijn blij dat Sebastian Vettel na zijn tijd bij Ferrari toch in de Formule 1 blijft.

De viervoudig wereldkampioen begon zijn loopbaan bij Toro Rosso waar Franz Tost teambaas was, ook tijdens Vettels Grand Prix-overwinning tijdens de Grand Prix van Monza in 2008.

Tost is nog altijd close met Vettel en adviseert hem ook regelmatig. De huidige teambaas van AlphaTauri is blij voor Vettel. Het is mooi dat Seb in de Formule 1 blijft. Of Aston Martin de juiste keuze is, dat zal de toekomst uit moeten wijzen."

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko, die Vettel groot zag worden en naar Red Bull haalde en daar vier keer wereldkampioen werd.

Dr Helmut Marko: "Het is goed dat hij eindelijk de knoop heeft doorgehakt", zo laat de Oostenrijker weten aan F1 Insider. "Ik vind het geweldig dat hij bij ons in de Formule 1 blijft"

Marko is dan ook in zijn nopjes dat het grote talent dat hij ontdekte, nog niet uit de Formule 1 verdwijnt in 2021.

"Het is goed voor de Formule 1 dat ze een viervoudig wereldkampioen niet kwijtraken. Aston Martin zal met hem alleen maar sterker worden."