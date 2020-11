Carlos Sainz: "Heb altijd een goede relatie gehad met Max Verstappen"

In 2015 debuteerden Max Verstappen en Carlos Sainz in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso. Het piepjonge duo stond aan het begin van hun F1-carrière. Nu meer dan 5 jaar later rijdt de Nederlander bij Red Bull Racing en stapt de Spaanse coureur volgend jaar over van McLaren naar Ferrari.

De 26-jarige Sainz kijkt terug op de tijd dat hij met Verstappen bijna anderhalf jaar bij het kleine Italiaanse team. De strijd tussen de twee teamgenoten leek zwaar voor de buitenwereld. Dat was misschien het geval op de baan, maar daarbuiten was dat volgens de Spanjaard zeker niet het geval.

Gevechten met Verstappen

Tegen La Gazzetta dello Sport zegt hij: "Ik heb altijd een goede relatie gehad met mijn teamgenoten. Ook met Max, al leek het misschien niet altijd zo. We waren allebei debutanten en vochten met elkaar, maar we hadden allebei nog veel te leren."

Verstappen wist uiteindelijk de meeste indruk te maken, wat resulteerde in een promotie naar het hoofdteam. Uiteindelijk was er geen plaats voor Sainz en ging hij via Renault naar McLaren. Die afleiding zorgt er in ieder geval voor dat hij alsnog plaats heeft bij een topteam, aangezien hij volgend seizoen voor Ferrari rijdt.

McLaren

De afgelopen twee seizoenen vormde Sainz een duo met Lando Norris, met wie hij ook een goede band heeft opgebouwd. "We hadden een goede tijd, maar vochten ook veel met elkaar op de baan."

Hij zegt dat hij veel goede herinneringen aan McLaren zal achterlaten als hij naar Ferrari vertrekt. "Toch kan ik niet zeggen dat ik het extreem zal missen. Ik kan niet blijven terugkijken."