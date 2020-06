Johnny Herbert: "Max Verstappen heeft groot aanpassingsvermogen"

Sinds zijn komst in de Formule 1 is Max Verstappen iedere week wel het gesprek aan de koffietafel in binnen en buitenland. Zijn prestaties vallen overal op en zijn acties zorgen voor discussie. De Nederlander heeft in een paar jaar tijd zijn naam waargemaakt en het wachten is op het moment dat hij kan strijden om de wereldtitel.

De learning curve die Verstappen liet zien ging snel. Daardoor presteerde hij al op jonge leeftijd makkelijk in de Formule 1 en werd hij snel over geheveld van Scuderia Toro Rosso naar Red Bull Racing.

Groot aanpassingsvermogen

Een van de redenen waarom Verstappen zo goed presteert is door zijn grote aanpassingsvermogen. De 22-jarige coureur weet goed en makkelijk om te gaan met nieuwe situaties, zo stelt Johnny Herbert: "Max Verstappen kreeg op jonge leeftijd de kans om bij een topteam aan de slag te gaan. Daardoor had hij te maken met het feit dat hij zijn eigen fouten moest corrigeren en om moest gaan met bijbehorende kritiek. Max Verstappen heeft echter laten zien dat hij zich snel aanpast, leert en om kan gaan als jong talent met de druk van een topteam. Jonge coureurs zijn dus in staat om die stap snel te maken. Iemand als Charles Leclerc moet het voorbeeld van Max kunnen volgen."