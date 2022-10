Terug naar 2014: eerste Grand Prix-trainingsmeters van Max Verstappen

Op weg naar zijn tweede wereldtitel is er eigenlijk weinig wat Max Verstappen kan stoppen. Goed, het Grand Prix-weekend in Singapore liep niet van een leien dakje, maar er zijn weinigen die zich nog afvragen óf de Nederlander dit jaar het kampioenschap wint. Het kroningsmoment kan plaatsvinden op Suzuka, daar waar het ooit allemaal begon.

Het is vrijdagochtend 3 oktober 2014, 10.00 uur Japanse tijd en dus 3.00 uur in de Nederlandse nacht als een vier dagen eerder zeventien jaar oud geworden melkbaard plaatsneemt in de STR9-bolide van het team Toro Rosso. Formule 3-coureur Max Verstappen maakt zijn trainingsdebuut in de Formule 1 – als vervanger van vaste rijder Jean-Éric Vergne mag de tiener zijn eerste rondjes tijdens een Grand Prix-weekend draaien.

Die kans krijgt Verstappen uiteraard ter voorbereiding op het Formule 1-seizoen 2015, waarvan op dat moment al duidelijk is dat hij er als actieve coureur aan zal deelnemen. De F1-wereld is nog maar net bekomen van de schrik dat er een zeventienjarige zal debuteren, als Toro Rosso het jonge talent vroegtijdig voor de leeuwen gooit. Stap maar in de wagen en laat maar zien wat je kunt. Hou ‘m vooral uit de muur. Oja, je rijdt op Suzuka.

Opkomst

Max Verstappens alternatieve route naar de autosporttop is bijzonder kort. Waar de jongeling in het najaar van 2013 nog deelneemt aan het wereldkampioenschap karting, daar zit hij een jaar later al tijdens een Grand Prix-weekend in een Formule 1-wagen. Het Europese Formule 3-kampioenschap is voor Verstappen diens enige tussenstop op competitief vlak, al doet de Nederlander in de vroege maanden van 2014 ook mee aan de Florida Winter Series.

Wat Verstappen met een Formule 3-bolide laat zien, is uit de kunst. In diens debuutweekend rijdt de geboren Hasseltenaar een tweede en een vijfde plaats bijeen, even later wordt er op de Hockenheimring al gewonnen. Als Verstappen zes races op rij wint – elk van de drie op Spa-Francorchamps en elk van de drie op de Norisring, twee circuits waarop hij letterlijk nog nooit heeft geracet – heeft de talentvolle tiener zijn naam definitief gevestigd.

Het is op de Norisring dat talentwatcher Dr. Helmut Marko zijn enige functionerende oog op Verstappen laat vallen. Als de regen met bakken uit de hemel valt doen de meeste Formule 3-coureurs het een tikkelje rustiger aan. Zo niet Verstappen, die zijn voet haast nog dieper op het gaspedaal lijkt te drukken. Marko weet genoeg: hij benadert de familie Verstappen met het verzoek de jonge Max in het juniorprogramma van Red Bull te plaatsen.

Stroomversnelling

Lang maakt Verstappen geen deel uit van die juniorenploeg. Goed, hij tekent snel en vanaf de races op de Nürburgring pronken er Red Bull-stickers op zijn wagen, maar reeds driekwart jaar later is Verstappen alweer Red Bull-junior af. De reden is simpel: hij rijdt inmiddels in de Formule 1. De Verstappen BV – lees: Jos – heeft het maximale uit de situatie gehaald.

Red Bull weet immers dondersgoed dat ook Mercedes achter de handtekening van Verstappen junior aanzit. Zodoende moet de stierenbrigade met een stunt op de proppen komen om de jongeling te binden. Mercedes biedt een GP2-stoeltje, in de wandelgangen zoemt de naam van het succesvolle ART Grand Prix. Een GP2-plaats kan enkel overtroffen worden door een F1-zitje.

Aangezien Red Bull twee teams in de Formule 1 runt, waarvan eentje ook nog draait om jonge talenten, is de beslissing snel gemaakt. Max Verstappen mag in 2015 voor het Formule 1-team van Toro Rosso racen, als hij een meerjarig contract met daarin verschillende opties bij Red Bull tekent.

Koel

Dagenlang gaan er geruchten rond, tot op maandag 18 augustus 2014 het verlossende woord klinkt: Max Verstappen rijdt in 2015 voltijd voor het Formule 1-team van Toro Rosso. De reacties op het nieuws zijn wisselend. De één vindt het geweldig dat een jong, onmiskenbaar talent als Verstappen zo snel zijn kans op het grootste toneel krijgt, de ander wijst op diens leeftijd als mogelijk probleem.

Verstappen blijft er zelf koel onder, zoals snel zijn belangrijkste karaktertrek blijkt. Tijdens het Belgische Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps, wat in het weekend na de Toro Rosso-aankondiging volgt, staat hij de toegestroomde pers te woord alsof-ie al jaren in de autosport rondwandelt – wat-ie, gezien de carrière van vader Jos, eigenlijk ook doet. Een eerste testdag volgt terstond. Op de Adria Raceway in Italië werkt Verstappen 148 ronden af met een verouderd model.

Een Grand Prix-weekenddeelname kan niet uitblijven. Ook in 2014 bestaat er een mogelijkheid om de eerste vrije training aan een invallende coureur te schenken, al hoeven de Formule 1-teams nog niet per se onervaren rijders in te zetten. Verstappen wordt ingeroosterd voor Suzuka, Austin en Interlagos – niet toevalligerwijs de lastigere circuits.

Suzuka

Met het nieuws dat er een tyfoon op komst is in het achterhoofd, proberen de Formule 1-coureurs op vrijdagochtend 3 oktober 2014 zoveel mogelijk ronden te rijden. Zodoende is het een drukte van jewelste op het circuit van Suzuka. Titelrivalen Nico Rosberg en Lewis Hamilton werken ijverig hun rondjes af, Ferrari-talent Jules Bianchi stuurt zijn Marussia twee dagen voor het noodlottige ongeval naar een 21ste tijd.

Verstappen rijdt rond alsof hij nooit iets anders heeft gedaan. In no-time raast de tiener met gezwinde spoed over het lastige asfaltlint in Suzuka, om aan het einde van de sessie een keurige twaalfde plaats op de borden te brengen. De Nederlander geeft slechts vier tienden van een seconde toe op vaste rijder Daniil Kvyat, die bovendien op nieuwe banden en met de nieuwe neuspartij rijdt.

Het enige smetje op Verstappens debuut is een rokende Renault-motor, die een voortijdig einde aan diens allereerste Grand Prix-sessie maakt. Een voorteken – Verstappen zal in daaropvolgende jaren vaker kopzorgen overhouden aan Franse techniek. De eerste klap is in ieder geval een daalder waard – vandaag precies acht jaar geleden deed Verstappen voor de eerste keer van zich spreken in een Formule 1-wagen en over zes dagen mag hij op hetzelfde circuit een gooi naar zijn tweede titel doen.