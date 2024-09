Marko onthult: "Contract voor Norris lag al klaar"

Lando Norris rijdt al vanaf zijn debuut in de Formule 1 in 2019 voor McLaren, maar dit had ook bij Toro Rosso kunnen zijn. Helmut Marko heeft namelijk onthuld dat er bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing een contract klaar lag voor de rijder uit Bristol.

Red Bull Racing kent een rijke historie in de koningsklasse van de autosport. Het energiedranken merk uit Oostenrijk kocht in 2004 Jaguar Racing en racete vanaf seizoen 2005 onder de eigen naam in de Formule 1. En het team, dat dit jaar haar twintigste seizoen in de F1 rijdt, heeft sindsdien heel wat successen gekend. Zo werd de formatie uit Milton Keynes zesmaal kampioen bij de teams en wonnen Sebastian Vettel en Max Verstappen bij elkaar opgeteld zeven wereldkampioenschappen in een Red Bull-bolide.

Al hadden andere wereldkampioenen en potentiële wereldkampioenen ook bij Red Bull kunnen tekenen. In de Inside Line F1 Podcast kreeg Red Bull-adviseur Helmut Marko, die kwam praten over de twintig jaar van het Oostenrijke team in de koningsklasse van de autosport, de vraag of Red Bull wel eens naast de diensten van een topcoureur had gegrepen. De man uit Graz kwam toen met twee voorbeelden.

"Voordat we races begonnen te winnen, ik denk misschien in 2008, hebben we met Fernando Alonso gepraat. Hij nam ons niet serieus volgens mij, dus dat ging niet door. Wel hebben we serieuze gesprekken met Lando Norris gevoerd. Er lag al een contract klaar voor Toro Rosso in die periode, maar helaas kwamen ze erachter dat ze twee contracten hadden, waarvan één met een clausule. Dat stopte de samenwerking", onthulde de 81-jarige Oostenrijker.