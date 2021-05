Vijf jaar terug: De leukste lezersreacties op 'Verstappen vervangt Kvyat bij Red Bull'

Precies vijf jaar geleden maakte Red Bull de sensationele overstap bekend van Max Verstappen naar de hoofdmacht. De toen 18-jarige! Nederlander nam de plek over van Daniil Kvyat en de Rus werd terugezet naar het zusteream Scuderia Toro Rosso (dat nu AlphaTauri heet). Deze rijderswissel was opmerkelijk omdat het seizoen al ruimschoots was begonnen.



In deze 'Game of Thrones' hoopte een andere Red Bull-pupil vurig dat hij de uitverkorene was voor het zitje bij Red Bull Racing. Carlos Sainz kon echter zijn ambities tijdelijk in de ijskast zetten. De zwaar teleurgestelde Spanjaard bleef bij STR en kreeg Kvyat dus als nieuwe stalgenoot. Carlos Sainz vocht sinds 2015 met Verstappen een hevige strijd uit bij STR. Beide jongelingen wilden de hogere piefen van Red Bull bewijzen wie de betere was voor een felbegeerd zitje bij het topteam.



GPtoday.net wist deze swop al op vier mei te bevestigen. Dat de Oostenrijkse renstal het nieuws naar buiten bracht op vijf mei, uitgerekend op bevrijdinsdag, was een inkoppertje. Wij hebben enkele reacties van onze lezers op deze historische bekendmaking nog een keer verzameld. Natuurlijk kan je alle commentaren hier zelf ook teruglezen.



Jaap B:

''Nice'' - allereerste reactie in het draadje



El Salvador:

''Het is nu al een geslaagd seizoen''



perestijn:

''Tja BBR, nu ben je wel even uit het lood geslagen ;-) , een heel jaar was je heel erg sceptisch, het jongetje dit, de leercurve dat, "onze" Max snoert nu iedere sceptisie de mond, zoals ik altijd heb geroepen, de echte kenners (F1 teambazen, analisten en reporters enz.) zien en weten het al lang. Ik denk een race of 5 wennen en aanpassen en dan de aanval op Ricardo zijn status. Greets ;-)''



Nothingbutthetruth:

''Ik heb zojuist de vlag buiten gehangen en zag dat heel veel mensen dat ook al gedaan hebben. ;-)



Ben Dover:

''Super voor Max, maar ik heb ook wel te doen met Daniil. Dat is volgens mij echt een goeie jongen die ook best wel een potje kan sturen, maar vroeg of laat zou RedBull sowieso ongemakkelijke keuzes moeten maken. Dan maar vroeg! :) Joepie, en nu zorgen dat je mag aanschuiven bij de prins van Monaco Max!''



keesie:

''www.redbullracing.com/ BAM! is dat mooi of is dat MOOI!

Gefeliciteerd f1today! wat een lef hebben jullie getoond zeg! Ik denk dat er heel veel mensen jullie site nooit meer een copy paste site durven noemen.''



Mag Verslappen:

''Wow wat een move van Red Bull. Meedogenloos!

Wat een kick in the balls voor Kvyat, die wellicht opgevreten wordt door Sainz bij STR.''



guido09:

''15 mei krijg je mij nog niet met een bom voor de tv weg! Nou hopen dat het Renault torretje het goed uithoud.''



Getuige X:

''Kijk ze hadden natuurlijk eigenlijk Sainz moeten nemen...onee wacht.

Die mag natuurlijk naar Red Bull als Ricciardo begint met botsen...onee wacht.

Maar hoe kan dit nou? Sainz is toch sneller en beter? Onee wacht.

Onee wacht.''



Trappenmetdathok:

''Wel benieuwd wanneer die Canadese azijn meneer weer wat gaat roepen ;-)'' - doelend op de kritische Jacques Villenevue



ThePaintedMan:

''Ik hoorde Jos in een interview bij 3fm Giel Beelen vanmorgen. Hij klonk erg vrolijk maar gaf aan wel erg druk te zijn op dit moment. Er moeten nog veel belletjes gepleegd worden om de zaken goed voor elkaar te krijgen.''



Soccer98:

''Geweldig nieuws. Echt lastig te beseffen dat er gewoon een reeële kans is op Nederlands succes in de Formule 1. Wel sneu voor die Kvyat, maar ik vergelijk het gewoon als een Ajax speler die het wat minder doet in het eerst en dus een tijdje voor Jong Ajax mag spelen. Niks mis mee dus. Denk ook dat Kvyat er niet zo'n probleem van maakt.''



Helmop Marco:

''En die opgeblazen motor geeft hij ook aan kvyat... Als cadeau????''



dollebreken:

''Wanneer is de inruilactie? Me pet en me jas wil ik weer inruilen voor de nieuwste.''



Damon Hill:

''Gemengde gevoelens maar die zijn meteen weg als Max zich direct thuis voelt. Ik hoop gewoon dat er ruimte is om fouten te maken.

Daarnaast is Ricciardo verslaan veel moeilijker dan Sainz verslaan want Ricciardo is net als Max OOK een topper.



Al met al supervet voor Max. Podiums kunnen eraan komen! RBR toont ook ballen.

Wel heel erg naar voor Kvyat die vorig jaar op 21 jarige leeftijd gewoon een sterk seizoen had. Man wat een mentrale dreun gaat dit zijn voor de Rus.''



insure:

''Als ik het niet verkeerd interpreteer is dit een "call" van Marko. De relatie Marko- Verstappen is een soort relatie Vettel- Marko. Marko heeft Verstappen ontdekt, dus de band die die 2 met elkaar hebben is geweldig goed. Max heeft diepe indruk op mij gemaakt. En vooral in Rusland en Bahrein was het zwaar indrukwekkend wat Max liet zien.''



Rimmer:

''Shit shit shit. Net teveel geld gestoken in STR cap n33 en softshell...

Gelukkig verhoogde mijn vrouw de feestvreugde met een goed getimed "oh maar het straks vaderdag, weet ik tenminste ook weer iets om te kopen"

Proost Maxi!

(lange neus naar de heilige Carlos Sainz jr)



no comments:

''Dus toch O-Verstappen!''



Next Spare Vamp:

''Jeetje! Ben net wakker en zie nu pas dit geweldige nieuws. HOERA!

En felicitaties aan alle mede-Max-fans.''