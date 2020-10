Ralf Schumacher: "Max Verstappen rijdt F1 omdat hij geluk had"

Max Verstappen reed eind 2014 voor het eerst in een Formule 1-wagen. Dat begon met een aantal ronden op de Rockingham Speedway, ter voorbereiding op VKV City Racing in Rotterdam, waar hij een demonstratie zou verzorgen in de Toro Rosso.

Sinds het moment dat Red Bull bekend maakte de Verstappen te hebben vastgelegd als juniorcoureur ging het snel. Na enkele voorbereidingen op de fabriek, diverse circuits en drie vrije trainingen eind 2014 debuteerde hij in 2015 tijdens de Australische Grand Prix voor Toro Rosso.

Max heeft jarenlang samen met vader Jos Verstappen hard gewerkt om in de F1 te komen en vooral het geloof in eigen kunnen speelde daarin een rol. De contacten van vader Jos en manager Raymond Vermeulen hebben ook ongetwijfeld een belangrijk aandeel gehad.

Om tegenwoordig in de F1 te komen is alleen talent niet genoeg. Een grote zak met geld zet meer zoden aan de dijk, kijk maar naar coureurs als Lance Stroll, of nu Nikita Mazepin. Sponsoren vinden is tegenwoordig lastig, waardoor vaak de papa's van deze coureurs maar beslissen om een compleet F1-team te kopen.

Toch is er altijd een enkeling die op basis van talent het wel tot de F1 schopt, waaronder Max Verstappen. Jos Verstappen zorgde vooral in de karting voor budget of financierde het zelf, maar eenmaal in de Formule 1 ging de kassa rinkelen.

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher neemt het echter op voor coureurs die ondanks hun talent het niet tot de Formule 1 schoppen: "Geld gaat tegenwoordig boven talent. Het maakt niet uit hoeveel talent iemand tegenwoordig heeft, als hij of zij het zich niet kan veroorloven om te testen kan er nog steeds talent aanwezig zijn. Ondanks dat talent leg je het af tegen iemand die met een zak geld op de deur klopt van een F1-team."

Over Verstappen zegt Schumacher: "Max Verstappen is een super talent, maar hij heeft ook geluk gehad. Ondanks zijn talent is dat talent ook van jongs af aan gestimuleerd."