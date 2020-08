Christian Horner: "Albon moet beter gaan kwalificeren"

Alexander Albon kreeg ongeveer een jaar geleden het telefoontje van Helmut Marko dat hij promoveerde naar het top team van Red Bull Racing. Hij verving de tegenvallende Pierre Gasly, die de omgekeerde weg bewandelde en terugging naar Scuderia Toro Rosso.

Inmiddels staat Albon op dezelfde positie onder druk en lijkt hem eenzelfde lot te wachten als zijn voorganger Gasly. De start van zijn 2020-seizoen valt tegen. De Thai van Red Bull Racing kreeg veel kansen in de openingsraces, maar in Oostenrijk kwam hij in contact met Lewis Hamilton en in Hongarije en Silverstone was de coureur teleurstellend qua prestaties in de kwalificatie. Toch houdt Christian Horner, teambaas van Red Bull, hoop in de coureur.

Tegenover Sky Sports zegt de Brit: "Ik denk dat de media een beetje hard voor hem zijn. Als je rekening houdt met het gebrek aan ervaring en wat hij presteert, dan zie je dat hij het al veel beter doet. Kijk maar naar de race die hij afgelopen zondag reed. Hij wist de schade te beperken en eindigde in de punten."

Betere kwalificaties

Horner vindt dat Albon goed presteert maar ziet ook zijn zwakke punten waar hij aan moet werken: "Hij is een geweldige coureur en dat heeft hij meerdere keren bewezen. Hij moet er gewoon voor zorgen dat hij elke zaterdag een betere kwalificatie heeft, zodat hij een goede uitgangspositie heeft voor de race. Hij zal ook betere races gaan rijden met betere resultaten."