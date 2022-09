Oud-coureur doet boekje open over Marko: "Alsof we kinderen waren"

Het team van Red Bull Racing heeft een flinke vinger in de pap als het gaat over de toekomst van getalenteerde coureurs. De Oostenrijkse renstal heeft een geroemde talententak en is daarnaast ook eigenaar van het zusterteam van AlphaTauri. Het is een harde leerschool en niet elke coureur heeft er goede gevoelens over.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is een belangrijke naam in het opleidingstraject van de Oostenrijkse renstal. De Oostenrijker stond aan de wieg van veel carrières maar is ook in staat om carrières te beëindigen. Veel junioren hebben dan ook slecht nieuws te horen gekregen van Marko. Ook coureurs van AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, hebben regelmatig kritiek gekregen van Marko.

Ouders

Ook de Spaanse oud-coureur Jaime Alguersuari kreeg de nodige kritiek van Marko. De Spanjaard mocht halverwege 2009 op 19-jarige leeftijd instappen bij Toro Rosso. Zijn herinneringen aan die tijd zijn alles behalve rooskleurig. Bij El Confidencial spreekt Alguersuari zich uit: "Je kan geen nee zeggen want je weet niet of je de kans nog een keer gaat krijgen. Je hebt bij Red Bull hetzelfde gevoel als bij je ouders. Ze zijn degenen die je loopbaan hebben bekostigd en ze maken de beslissingen."

Dromen

De seizoenen van Alguersuari in dienst van Toro Rosso verliepen niet bepaald naar wens. Het heeft de nodige littekens achtergelaten en hij heeft therapie gevolgd. "Ik vertel je één ding: Ik droom er nog steeds over. Als ik lig te slapen heb ik rare dromen over die periode. Vooral over de frustratie van dat het niet lukte. Van Marko die altijd boos was en met op mijn plek zette. Alsof we kinderen waren. Ik zie mijzelf zo in mijn dromen."