Red Bull wierp Carlos Sainz in de schoot van concurrenten: "Wilden zijn toekomst niet in de weg staan"

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko zegt er niet rouwig om te zijn dat Carlos Sainz verloren is gegaan als Red Bull-talent. Als Ferrari-coureur kan de jonge Spanjaard het Red Bull Racing wellicht nog knap lastig maken.

Sainz rijdt als Ferrari-coureur een sterk begin van zijn seizoen. In Monaco was Sainz tegen het einde van de race hard op weg om het gat naar Verstappen dicht te rijden, maar uiteindelijk wist hij de Red Bull-coureur niet aan te vallen. Carlos Sainz eindigde als tweede naast zijn voormalige teamgenoot Max Verstappen.

Red Bull verkoos Verstappen boven Sainz

In 2015 maakte Carlos Sainz zijn debuut in de Formule 1 naast Max Verstappen. Terwijl de Limburger snelle promotie kreeg naar het topteam van Red Bull, moest Sainz bij Toro Rosso blijven. Sainz vond dat hij ook een kans verdiende bij het topteam van Red Bull, maar Red Bull koos voor Verstappen. Later werd Sainz 'uitgeleend' aan Renault, waarna hij via McLaren uiteindelijk bij Ferrari terecht kwam.

Helmut Marko blikt terug op de keuzes die Red Bull Racing toen maakte. “Wij waren toen erg sterk, maar wij zagen in Max een betere coureur. Wij hadden Sainz echt een contract willen aanbieden aangezien hij en Max erg dicht bij elkaar zaten. Wij konden hem echter niets anders bieden dan een contract bij Toro Rosso.”

Marko erkent dat zodra Sainz eenmaal ‘uitgeleend’ werd aan Renault, het contract met Red Bull en Sainz al vrij snel ontbonden werd. Daarna kon Sainz niet langer rekenen op een toekomst bij Red Bull.

'Wilden hem niet in de weg staan'

Marko: “Het contract (met Red Bull) was compleet ontbonden. Wij wilden hem niet in de weg staan van zijn toekomst”, zo beweert de Oostenrijkse Red Bull adviseur wiens adviezen op het gebied van coureurs eigenlijk altijd opvolging krijgen.

Terugkijkend heeft Marko geen spijt dat hij Sainz heeft laten gaan. “Verstappen’s resultaten hebben onze keuze meer dan gerechtvaardigd sindsdien.”

Kvyat is ook passé

Helmut Marko lijkt de laatste dagen veel bezig te zijn met voormalige Red Bull-coureurs. Zo gaf hij aan dat Daniil Kvyat niet hoeft te rekenen op een terugkeer bij één van de Red Bull-teams. Inmiddels is de Rus actief voor Alpine, dat daarmee de Russische markt wil aanboren.

De 79-jarige Marko was resoluut op de vraag of Kvyat een kans maakt om terug te komen bij Red Bull: "Absoluut niet. We zijn gefocust op het werken met onze huidige coureurs, maar hij heeft ook een contract bij Alpine."

Gasly voorlopig niet terug naar Red Bull

In een gesprek met formel1.de gaf Marko eerder al aan dat een promotie voor Pierre Gasly ook uitgesloten is. "Voor zover ik me herinner, loopt het contract van Gasly nog twee jaar, dus bij Red Bull Racing of Alpha Tauri. Maar zoals ik al zei, we denken niet aan de coureurs voor volgend jaar. We zullen erover nadenken en een beslissing nemen tijdens de zomervakantie."

Red Bull "populair"

Dat Red Bull een erg populair stoeltje heeft weet Marko maar al te goed. Vrijwel iedere coureur wil met Red Bull in gesprek.

"Wij zijn erg populair op de rijdersmarkt, dus ik denk niet dat iemand zal onderhandelen met andere teams voordat ze de kans hebben gehad om met ons om de tafel te gaan", aldus Marko.