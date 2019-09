Scuderia Toro Rosso is een Italiaans Formule 1-team van Red Bull Motorsport GMBH. Het team werd in 2005 opgericht toen de eigenaar van Red Bull, Dietrich Mateschitz, de renstal Minardi van Paul Stoddart kocht. Stoddart kocht het Italiaanse team in 2001 toen hij Giancarlo Minardi en Gabriele Rumi uitkocht. Minardi is in eerste instantie de grondlegger van het team. Het team werkt nog steeds vanuit de oude Minardi-basis in Faenza.

Scuderia Toro Rosso in de Formule 1

Toro Rosso maakte in 2006 haar debuut in de Formule 1 met de STR1. De STR1 was de oude Red Bull waarmee het team in 2005 had deelgenomen aan het wereldkampioenschap. De V10 van Cosworth werd gebruikt als motor en hierdoor kwam Toro Rosso als enige team met een V10-motor in actie in het V8-tijdperk. Vitantonio Liuzzi scoorde het eerste punt voor Toro Rosso tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op Indianapolis.

Het team kende in 2008 haar beste seizoen toen Sebastian Vettel de overwinning behaalde tijdens de Italiaanse Grand Prix. Het was tevens de enige overwinning van het team en de enige overwinning voor Ferrari als motorleverancier. Vettel en Bourdais scoorde in 2008 39 punten en dat was goed voor een zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De junioren-renstal van Red Bull zou deze prestatie nooit meer evenaren.

Toro Rosso de eerste stap voor Red Bull juniors

Toro Rosso staat bekend als de 'eerste stap in de Formule 1' voor Red Bull-juniors. In haar tijd als opleidingsteam maakte onder andere Jaime Alguersuari, Sebastien Buemi, Jean Eric Vergne, Daniil Kvyat, Max Verstappen en Pierre Gasly hun debuut. De laatste drie genoemde coureurs reden vervolgens voor Red Bull Racing.

Het Italiaanse team staat onder leiding van Franz Tost, hij wordt ondersteund door Helmut Marko (Adviseur Red Bull GmbH), Graham Watson (teammanager) en Jody Egginton (Technisch directeur). In 2019 staat het team met Alexander Albon (23) en Daniil Kvyat (26) aan de start. Het team kan eventueel gebruik maken van Red Bull-junior Daniel Ticktum tijdens de tests. Sebastien Buemi is nog steeds de officiële reservecourer voor beide renstallen.