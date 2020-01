Van der Garde: "Verstappen en Red Bull zijn de perfecte combinatie"

Max Verstappen blijft tot 2023 coureur Red Bull Racing en Giedo van der Garde denkt dat dit de juiste keuze is geweest voor de Nederlander. Hij ziet Red Bull en Verstappen als 'de perfecte combinatie'.

Verstappen komt al sinds 2016 uit voor Red Bull Racing, nadat hij een jaar eerder op 17-jarige leeftijd bij Scuderia Toro Rosso in de Formule 1 debuteerde. Eerder deze week kondigde Red Bull redelijk onverwacht aan dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar zijn contract met drie jaar verlengd heeft. Daardoor blijft Verstappen tot 2023 onderdeel van het team. Van der Garde looft die keuze tegenover GPUpdate.net.

"Ik denk dat Verstappen de juiste keuze gemaakt heeft. Het gaat hierbij om vragen als: waar gaat het team naartoe, en welke andere plekken zijn er nog vrij? Hij heeft hierover veel meer inside information dan ieder ander. Ik snap wel waarom Max heeft bijgetekend. Het team draait volledig om hem en net als Max wil Red Bull ook gewoon wereldkampioen worden. Ik denk dat dit de perfecte combinatie is."

'Sterk dat gekozen is voor contract tot 2023'

Verstappende tekende zoals gezegd bij voor drie jaar. In plaats van af te wachten hoe Red Bull onder de nieuwe reglementen van 2021 gaat presteren, kiest Verstappen ervoor om zich dus tot 2023 aan het team te verbinden. Dat vindt Van der Garde van beide partijen sterk. "Misschien heeft Red Bull hem wel een superaanbieding gedaan en dat hij daarom gekozen heeft voor een langere deal."

"We weten natuurlijk niet wat er precies in zijn contract staat. Mogelijk zijn er clausules in opgenomen, waardoor beide partijen nog een manier hebben om er onderuit te komen. Een ding is echter wel duidelijk: ze zijn allebei enorm toegewijd aan elkaar. Ze werken al een tijdje samen en tot nu toe gaat het de goede kant op. Ik vind het van beide partijen sterk dat ze gelijk tot en met 2023 hebben bijgetekend."