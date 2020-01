Tost heeft ambitieuze doelstelling voor Alpha Tauri: "Willen top 5 bestormen"

Scuderia Alpha Tauri gaat met de nodige ambities het seizoen 2020 in. Teambaas Franz Tost vertelde aan RACER dat de doelstelling minimaal een plek in de top vijf van het kampioenschap is.

Alpha Tauri is de nieuwe naam van het team dat tussen 2006 en 2019 door het leven ging als Scuderia Toro Rosso. Het Italiaanse team is nog steeds eigendom van Red Bull, maar de energiedrankjesproducent kiest er vanaf 2020 voor om het in 2016 opgerichte modemerk in de spotlights te zetten. De coureurs blijven wel hetzelfde: Daniil Kvyat en Pierre Gasly blijven nog een jaar aan.

Het doel is om in 2020 nog beter te presteren dan in het sterke seizoen 2019. Het team stond twee keer op het podium en eindigde sterk als zesde in het kampioenschap. "We hebben nog nooit zo'n ervaren duo coureurs gehad en het hangt er nu vanaf hoe competitief de auto is", verklaarde Tost. "Ik hoop dat we een stap vooruit kunnen zetten."

"Het doel is dan helder: we moeten onze prestaties verbeteren en in de top 5 eindigen bij de constructeurs. Ik hoop dat Renault binnen bereik is. Het hangt er nu vanaf wie de betere auto bouwt, wie er meer progressie boekt met de nieuwe auto en wie zich gedurende het seizoen beter ontwikkelt. Ik hoop dat het Alpha Tauri gaat zijn", zegt Tost optimistisch.

De Oostenrijkse teambaas van Alpha Tauri denkt dat het een realistische doelstelling is voor zijn team, mede door de technische samenwerking van het team met Red Bull Racing. "Op het aerodynamische vlak waren we in 2019 veel beter dan in 2018, maar met dank aan Red Bull Technology zijn we ook op het mechanische vlak beter geworden. We hadden de ophanging van het voorgaande jaar op de auto - zowel voor als achter - en ook de versnellingsbak en het hydraulische systeem kwam daar vandaan. Dat heeft ons enorm geholpen", zegt Tost.

"Als je samenwerkt met een partner, dan zal je elkaar in de loop van de tijd beter gaan begrijpen. Ik verwacht dat we dit jaar veel medewerking zullen krijgen en dat we als team wederom een stap voorwaarts kunnen zetten, mede dankzij Red Bull Technology."