Renault Sport Formula 1 werd op 28 september 2015 opgericht nadat Gravity Motorsports (Genii Capital) en Renault Sport F1 een overeenkomst sloten. In een eerder stadium was Renault al meerdere periodes actief in de Formule 1. De eerste auto die men in het huidige tijdperk bouwde was de R.S.16. Deze werd in 2016 bestuurd door Jolyon Palmer en Kevin Magnussen.

Renault in de Formule 1

Renault Sport is gebouwd op de fundamenten van Toleman. Toleman was in 1985 voor het laatst actief in de Formule 1, de renstal werd daarna overgenomen door Benetton. Met Benetton en Renault behaalde het team in 1995 de wereldtitel. Vanaf 2000 nam Renault het Benetton-team over en twee jaar later maakte het haar rentree in de Formule 1 als officieel fabrieksteam. Renault had in de periode 1979-1985 al een eigen fabrieksteam gehad, de nieuwe Renault-Formule stond onder leiding van Flavio Briatore.

Succes van Renault in de F1

In 2005 en 2006 kende het team haar grote doorbraak, Fernando Alonso werd tot twee keer toe wereldkampioen en bij de constructeurs haalde met twee titels. Na de titels van Alonso raakte de renstal in verval. Het dieptepunt kwam in Singapore 2008 toen Renault de eerste avond-race ooit in de Formule 1 won, deze overwinning draagt nog steeds de titel 'crashgate'.

Aan het einde van 2011 besloot Renault haar team over te laten nemen door Lotus. Lotus reed in de daaropvolgende jaren met een Renault-motor, maar besloot voor 2015 over te stappen naar Mercedes-motoren. Het financieel slechte Lotus werd uiteindelijk overgenomen door Renault, mede als hun fabriek in het Britse Enstone. De motorendivisie van Renault bevind zich in Viry-Châyillon in Frankrijk.

De Franse-formatie staat onder leiding van president Jérôme Stoll. Cyril Abiteboul heeft de functie Managing Director. Hij wordt ondersteund door Nick Chester (Chassis Technical Director), Rémi Taffin (Engine Technical Director), Marcin Budkowski (Executive Director) en Pete Machin (Aerodynamics Chief). In 2019 staat Renault met Daniel Ricciardo (3) en Nico Hulkenberg (27) aan de start. Sergey Sirotkin is de officiële reservecoureur. Jack Aitken neemt de in-season test voor zijn rekening als onderdeel van het Renault Driver Development-programma.