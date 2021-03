'Cyril Abiteboul afgerekend op tegenvallende resultaten Renault'

Dat Cyril Abiteboul niet aan het roer staat bij het team van Alpine is een direct gevolg van de resultaten van het fabrieksteam van Renault van vorig seizoen. Dat claimde Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz in Bahrein. Abiteboul is afgerekend op het feit dat Renault vorig jaar niet hoger dan vijfde eindigde in het constructeurskampioenschap en aan de kant geschoven.

Renault-baas Luca de Meo heeft zelf die beslissing genomen, ondanks het feit dat Renault wel podiumplekken in de wacht sleepte in 2020. Vervolgens is gekozen voor een structuur zonder teambaas bij Alpine, de nieuwe naam voor het fabrieksteam van Renault. Directeuren Marcin Budkowski en Davide Brivio zwaaien de scepter bij de Franse renstal en leggen verantwoording af aan Laurent Rossi.

Kravitz over de positie van Abiteboul: "Voor het einde van het seizoen werd gedacht dat Cyril een hogere functie zou gaan bekleden. Maar dat is er niet van gekomen toen bleek dat Renault niet hoger dan vijfde bij de constructeurs zou eindigen. Het ziet ernaar uit dat Luca de Meo besloten heeft om Abiteboul daarvoor verantwoordelijk te houden."

Het is echter niet ondenkbaar dat Abiteboul op een gegeven moment terugkeert in de Formule 1. Kravitz houdt rekening met een rentree en eerder dit jaar werd de naam van de Fransman al in verband gebracht met een project van Stellantis, het bedrijf dat voortgekomen is uit de fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en Groupe Peugeot SA. Lees daar hier meer over.