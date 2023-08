Abiteboul kraakt handelswijze Renault af: ''Ongeduld, arrogantie en zelfoverschatting''

Alpine kwam met het ambitieuze idee om binnen 100 F1-races mee te doen om het kampioenschap. Dat plan is overboord gegooid.

Met een krachtbron die achterloopt op de rest en weinig vooruitgang had de CEO van Renault geen vertrouwen meer en gooide pardoes het roer om. Hij schopte de teambaas, de sportief directeur en de CEO van Alpine de deur uit.

De interne chaos bij Alpine is voormalig teambaas van het Franse team, Cyril Abiteboul, ook niet ontgaan. Hij kraakt de handelswijze af van de Renault-Group en geeft forse kritiek daarover.

"Dit weerspiegelt ontevredenheid over de resultaten en zeer waarschijnlijk een verlies aan geduld van de kant van het management van Renault. Naast ongeduld kan er ook sprake zijn geweest van een vleugje arrogantie aan het begin van het seizoen, of een overdaad aan zelfvertrouwen. Als je de realiteit niet onder ogen ziet, kun je jezelf na een tijdje verhalen gaan vertellen'', begon Abiteboul tegen Francetvinfo.



Kritiek op rijdersduo



Ook snapt de voormalig teambaas van Renault niet de rijderskeuze die is gemaakt. De Fransman vindt dat zowel Esteban Ocon en Pierre Gasly geen aansprekende coureurs zijn die de renstal verder op weg kunnen helpen.

''Twee namen, is er één te veel. Als je je ogen sluit en aan Mercedes denkt, denk je aan Lewis Hamilton, ook al heeft Nico Rosberg een aantal buitengewone dingen gedaan. Als je aan Red Bull denkt, denk je aan de eerste cyclus rond Sebastian Vettel en daarna aan de tweede cyclus rond Max Verstappen. Er is behoefte aan een coureur die ook een beetje een teambaas is.''

''Met zo'n coureur aan boord kan het team in zijn ogen wel vooruit in een steeds gelijker wordende Formule 1. Over een tijdje zullen de wagens vrijwel gelijk zijn, en wat het verschil zal maken is ambitie en vastberadenheid."

Abitebouls carrière

Na zijn afstuderen in 2001 trad Abiteboul in dienst bij Renault, waar hij verantwoordelijk was voor de website van het team. In 2007 werd hij Business Development Manager voor het Renault F1-team en in 2010 werd hij uitvoerend directeur van Renault.

Hij kwam in september 2012 bij het Caterham F1 Team die reed met de Renault-motor. Op 8 november 2012 werd Abiteboul aangesteld als teambaas van Caterham, in de plaats van Tony Fernandes.

In juli 2014, nadat het vertrek van Abiteboul uit Caterham was aangekondigd, bevestigde Renault zijn terugkeer als algemeen directeur van Renault. Dit deed hij tot 2020 en moest daarna het veld ruimen.

In mei 2021 trad Abiteboul toe tot Formule 2-motorleverancier Mecachrome als hun motorsportadviseur.

Abiteboul trad in 2023 in dienst bij Hyundai Motorsport als teambaas.