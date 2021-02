Alpine doet voor motoronderdelen een beroep op Mecachrome

Alpine F1 Team slaat de handen ineen met een oude bekende. Mecachrome gaat zich bij de Franse renstal ontfermen over delen van de door Renault ontwikkelde en geproduceerde aandrijflijn. De overeenkomst met het Formule 1-team van Alpine beslaat een periode van vier jaar. Mecachrome werkt al jaren samen met Renault en Alpine Racing en leverde in het verleden ook zelf (Supertec-)motoren.

In de nieuwe rol wordt Mecachrome bij Alpine F1 Team verantwoordelijk voor de productie van (grote) motoronderdelen en de montage van en het onderhoud aan de V6 turbo. De firma neemt daarnaast de ontwikkeling en fabricatie van onder meer de cilinderkoppen en de cilinderbehuizing voor zijn rekening.

Alpine-directeur Laurent Rossi: "Werken met een historische partner als Mecachrome in een poging om de top van de Formule 1 te beklimmen is pure winst voor ons. Continuïteit is een kracht in deze ultra competitieve en immer veranderende sport. We kijken ernaar uit om vele succesverhalen samen met Mecachrome te schrijven."

Mecachrome-directeur Christian Cornille: "We zijn trots op het vertrouwen dat Alpine Racing opnieuw in ons laat blijken. Met dank aan nieuwe investeringen om deze ontwikkelingen te ondersteunen, blijven de Mecachrome-teams nauw betrokken om een bijdrage te leveren aan het succes van dit project."