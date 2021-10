Ricciardo zit nog steeds achter tattoo Abiteboul aan

Daniel Ricciardo is niet vies van een weddenschapje. De Australiër sprak vorig jaar met zijn toenmalige teambaas Cyril Abiteboul af dat de Fransman een tattoo zou nemen als hij op het podium zou eindigden. Ricciardo pakte in de Eiffel een derde plek maar Abiteboul is nog steeds niet versierd met inkt.

Beide vertrokken na het seizoen bij Renault maar de weddenschap staat nog steeds. Ricciardo is tenminste van plan snel de tattoo te laten zetten. Bij Motorsport.com doet hij zijn verhaal: "Ik heb heel veel e-mails, appjes enzovoorts gehad over de tattoo. Ook zag ik een mailtje van hem. Een van de onderwerpen was tattoos dus ik ben nog steeds optimistisch dat we dit voor het einde van het jaar kunnen regelen."

Ricciardo heeft inmiddels genoeg tijd gehad om na te denken over de inhoud van het plakplaatje. "We moeten nog wat nadenken maar het heeft waarschijnlijk iets met mij te maken maar wel met een Duitse touch. Dat is de plek waar we het podium pakte. Er moet iets van de Duitse traditie bevatten."

Brown

Ook met zijn huidige teambaas Zak Brown heeft McLaren-coureur Ricciardo een weddenschapje gemaakt. Als hij op het podium zou finishen mocht hij met een NASCAR van zijn idool Dale Earnhardt rijden. Brown is eigenaar van die auto en zal deze aan Ricciardo moeten uitlenen want de Australiër won in Monza.