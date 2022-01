Personal trainer Ricciardo: ''Hij is overtuigd dat hij de beste is "

Daniel Ricciardo reed lange tijd onder de vleugels van Red Bull. in 2019 besloot de Australische coureur zijn F1-carriere voor te zetten bij Renault in de hoop daar wereldkampioen te worden.



Toen er voor 2021 plots een plek vrij kwam bij McLaren, die verder zou gaan rijden met de Mercedes-krachtbron achterin, tekende Ricciardo een overeenkomst met het legendarische team uit Woking. Renault en toenmalig teambaas Cyril Abiteboul waren not amused van deze switch, terwijl ze nog een seizoen moesten samenwerken. De onvrede aan het begin van 2020 verdween gestaag. Ricciardo en het Franse concern bleven professioneel en maakten vooruitgang met als beloning twee podia.



Ondanks deze progressie van Renault, had Ricciardo het gevoel dat bij McLaren meer eer was te halen, mede dankzij de sterke Mercedes-motor. Zijn personal coach, Michael Italiano, kon goed begrijpen waarom de Australier bij McLaren zijn loopbaan wilde voortzetten.

"Ik kan alleen voor mezelf spreken - denk ik dat het een goede zet was? Ja, dat doe ik. Natuurlijk niet beledigend voor Renault, maar ik zie echt de overtuiging die dit team heeft", vertelde hij aan Express Sport. "Daniel nam de beslissing, ik was er niet bij betrokken. Ik ben hier natuurlijk alleen om hem voor te bereiden en tot nu toe zijn mijn contacten met McLaren alleen maar positief geweest. Het is gemakkelijk voor mij om te zeggen dat ik denk dat hij de juiste beslissing heeft genomen."



De zege in Monza was voor Ricciardo ook volgens Italiano een bevestiging dat het de juiste keuze was om bij McLaren in te stappen. "Die overwinning behalen was ook een geweldige manier om te zeggen: 'Cool, daarom ben ik lid geworden, want ik wilde een auto die het potentieel heeft om te winnen'."



Natuurlijk rijdt Ricciardo voor een ding in de koningsklasse: het wereldkampioenschap. Zijn coach vervolgt: ''Een titel is altijd het doel geweest vanaf de eerste dag. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij goed genoeg is voor het wereldkampioenschap en hij is er volledig van overtuigd dat hij de beste is. Als de auto goed genoeg is, zal hij het waarmaken."