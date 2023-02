Renault-legende Jean-Pierre Jabouille (80) overleden

Voormalig Formule 1-coureur Jean-Pierre Jabouille is gisteren op 80-jarige leeftijd overleden. Het team van Alpine meldde het verdrietige nieuws gisteren in een persbericht op sociale media. Jabouille speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van het team van Renault, de Franse renstal gaat tegenwoordig door het leven onder de naam Alpine.

Jabouille nam in 1974 voor het eerst deel aan een Formule 1-weekend en kwalificeerde zich een jaar later voor zijn thuisrace. Hij reed van 1977 tot en met 1980 voor het team van Renault. In 1979 schreef Jabouille zijn eerste Grand Prix op zijn naam in zijn thuisland Frankrijk. Het was niet alleen voor hemzelf een mijlpaal, het was tevens zijn eerste zege van Renault in de Formule 1. Een jaar later schreef hij zijn tweede en laatste Grand Prix op zijn naam.