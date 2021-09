Palmer: "Russells rondje mogelijk één van de beste ooit"

De snelle ronde van George Russell in Q3 in Spa verbaasde de wereld. De jonge Brit wist zijn Williams naar de tweede plek te sturen en werd daardoor ook tweede in de verregende race een dag later.

De Britse Williams-coureur werd beladen met complimenten. Ook oud-coureur Jolyon Palmer is te spreken over de prestaties van Russell. Op het YouTube-kanaal van de Formule 1 bespreekt de voormalig Renault-coureur het magistrale rondje in Spa: "De echte uitblinker van Q3 was George Russell met mogelijk één van de beste Formule 1 rondjes ooit. Het was een absolute knaller."

Het viel Palmer op dat Russell het flikte om een andere grote Britse meneer achter zich te houden: "Het was een geweldige ronde. Hij was sneller dan Lewis Hamilton en had even tijdelijk pole position. Hij werd alleen verslagen door Max wat later."

Het was sowieso een goed weekend voor de sympathieke renstal uit Grove. Ook Nicholas Latifi had een goede kwalificatie en kwam door straffen en pech van andere ook in halve punten over de Belgische finishlijn. Palmer had ook door dat het wel aardig liep bij Williams: "Wat een performance. De Williams is ongetwijfeld niet slecht in deze omstandigheden. Ook als je kijkt naar Nicholas Latifi, hij was sneller dan een Ferrari." Toch is Palmer van mening dat Russell alle credits moet krijgen: "De Williams was wel oké maar dat rondje van Russell, vanuit het niets in Q3 naar ineens vechten om de pole position. Het was sensationeel." Het is afwachten of Russell ook in Zandvoort weer zo goed voor de dag gaat komen.