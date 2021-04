Renault veranderde voor dit jaar haar naam in de Formule 1. Het doet niet meer mee onder de bekende naam die jarenlang is gebruikt. De overstap is gemaakt naar Alpine vanaf dit seizoen, het sportieve merk dat onder de Renault Groep valt. Het was tijd voor verandering binnen het bedrijf, waardoor ook de controversiële teambaas Cyril Abiteboul moest opstappen.

Dat is de uitleg van Renault-CEO Luca de Meo, die reageerde op geruchten dat Cyril Abiteboul als teambaas werd ontslagen vanwege de slechte prestaties van het team.

RTL citeert echter dat De Meo erop stond dat Alpine de verandering gewoon nodig had. "Deze vraag ligt een beetje ingewikkeld. Met deze nieuwe start zou het voor ons moeilijk zijn geweest", voegde hij eraan toe, verwijzend naar de voormalige leiderschapsstructuur onder Abiteboul.

"Als ze ondersteuning nodig hadden van Renault, kregen ze die. Alpine is nu absoluut geïntegreerd in de hoofdstrategie van de Renault Groep. Je hebt dus mensen nodig die deel uitmaken van de kleine, wendbare eenheid, maar die tegelijkertijd ook een connectie hebben met de andere kant."

Goed werk Abiteboul

Hij zei dat Abiteboul goed werk heeft geleverd voor Renault: "Beginnend in 2016 of 2017 en afscheid nemen met een paar podiumplaatsen is goed gedaan. Maar we moeten vooruit kijken. Het was een goed begin, maar nu begint een nieuw hoofdstuk."