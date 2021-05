Cyril Abiteboul keert terug in de Formule 1

Cyril Abiteboul heeft zijn terugkeer in de Formule 1 gevonden. Hij gaat namelijk van start als motorsportadviseur voor een bedrijf dat nauw samenwerkt met Alpine.

Renault, wat nu Alpine heet, maakte vorig seizoen bekend dat Abiteboul niet meer actief zal zijn in 2021. Alpine trok daarvoor toen Davide Brivio uit de MotoGP aan en Marcin Budkowski promoveerde bij het team. De 43-jarige Abiteboul heeft daarna geen terugkeer meer kunnen vinden in de koningsklasse van de autosport -tot nu toe.

Het Franse Mecachrome, een engineeringbedrijf dat vooral bekend staat om zijn banden met het Formule 1-programma van Alpine, heeft de Fransman getekend als motorsportadviseur. "We zijn erg trots dat Cyril zijn ervaring zal delen met onze bedrijvengroep", aldus CEO Christian Cornille.

"Sinds 1983 heeft Mecachrome verschillende bedrijven geholpen in 's werelds toonaangevende raceseries - in de Formule 1, Formule 2, Formule 3, endurance-races en rally. We moeten de huidige trends en kansen in deze sector begrijpen om ze af te stemmen op de doelstellingen.”

Mecachrome helpt Alpine F1 met het in elkaar zetten, ontwikkelen en produceren van F1-motoren namens Renault. "Werken met Mecachrome, onze historische partner, geeft het project een voordeel dat ons zal helpen om ons terug te brengen naar het hoogste niveau in de Formule 1", aldus Laurent Rossi, CEO van Alpine.