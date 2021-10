Ecclestone geen fan van lange kalender: "Je maakt families kapot!"

De Formule 1-kalender groeit als kool. Dit jaar staan er 22 races op het programma en volgend jaar doet de sport er nog eens een schepje bovenop met 23 wedstrijden. Niet iedereen kan er om lachen, ook Bernie Ecclestone is geen fan van de volle kalender.

Volgens Blick is Ecclestone momenteel op vakantie op Ibiza met voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore. De twee zijn hun sport nog niet vergeten en bespreken blijkbaar alles wat er gebeurd in het Formule 1-circus. Ook de lange kalender wordt besproken en daar is de Brit geen fan van.

Hij spuwt dan ook zijn gal: "Dit is hoe je zelfs de grootste fans op de kast jaagt en hoe de interesse van TV vernietigt. 18 races is genoeg. Maar nu maak je veel families kapot met deze onnodige stress en trap je op je gezondheid."