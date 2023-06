Renault-kopstuk sluit overstap naar Ferrari uit

Het team van Ferrari heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. De Italiaanse renstal ligt ver achter op de concurrentie en worstelt ook met een aantal problemen met de auto. Ondertussen gaan er wederom geruchten rond over een mogelijke nieuwe naam voor een topfunctie binnen het team. Luca de Meo geeft in ieder geval aan dat hij niet naar Maranello overstapt.

De Meo is de CEO van Renault. Vanuit die functie is hij onder meer verantwoordelijk voor de productieauto's, maar speelt hij ook een belangrijke rol bij het Formule 1-team van Alpine. Alpine is onderdeel van Renault en De Meo is in principe dus ook verantwoordelijk voor het team. Hij is dan ook met enige regelmaat aanwezig op de circuits.

De CEO van Renault werd in de afgelopen periode dan ook in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal zou hij volgens het geruchtencircuit een soortgelijke rol kunnen krijgen zoals hij nu heeft. In gesprek met Rai lacht De Meo die verhalen weg: "Of ik dichtbij een deal met Ferrari ben? Het waren in het verleden altijd grote geruchten. Ik heb veel respect voor iemand als Luca di Montezemolo, maar ik ben nooit in de beurt geweest van een deal met Ferrari."