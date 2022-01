Red Bull niet geïnteresseerd in Formule E

Red Bull heeft nog steeds geen interesse in een avontuur in de Formule E. Dat zegt Helmut Marko, adviseur bij het Oostenrijkse team. "Mensen hebben van vele kanten geprobeerd om ons over te halen, maar het was genoeg voor mij om één race te bezoeken", zei de 78-jarige Marko in een interview met Autorevue.



Red Bull bezocht in het verleden weleens een E-Prix, maar waren allesbehalve onder de indruk. Marko vertelt over deze trip: ''We gingen naar de race in Uruguay en we hebben heel duidelijk gemaakt: nee, dat zijn wij niet.''

Grote fabrikanten trekken zich terug



Het idee van de Formule E, een volledig elektrische raceklasse, ontstond in 2012. Dit met het oog op de toekomst waarbij fossiele brandstof passe is. Na wat demoraces eind 2013, was het In 2014 eindelijk zover. In Peking (China) werd op 13 september van dat jaar de allereerste E-Prix verreden voor het kampioenschap.



Autofabrikanten zagen heil in deze klasse en steeds meer schreven zich in voor deze elektrische serie. Door de interesse van de grote merken, zou de Formule E weleens de klasse kunnen worden van de toekomst, zelfs ten koste van de Formule 1.



Anno nu is daar nog weinig van terecht gekomen. De koningsklasse is populairder dan ooit door het krankzinnige kampioenschap van 2021. Sportief en marketing technisch is er veel meer eer te halen dan bij de elektrische tegenhanger.

Veel fabrieksteams zien dat de Formule E voor het grote publiek niet interessant is, waardoor interesse voor deelname steeds meer afneemt. Na Renault, BMW en Audi, verlaat ook Mercedes na 2022 de sport. Dat is opmerkelijk omdat de fabrikant uit Stuttgart vanaf 2030 alleen elektrische straatauto's wil verkopen.