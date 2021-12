Abiteboul lost belofte aan Ricciardo in en laat een tattoo zetten

Daniel Ricciardo heeft het eindelijk voor elkaar gekregen. De Australische coureur sloot in 2020 een weddenschap af met zijn toenmalige Renault-teambaas Cyril Abiteboul. Ze hadden afgesproken dat de Franse teambaas een tattoo zou zetten als Ricciardo een podiumplek zou pakken.

Ricciardo liet zich zien en reed naar de derde plaats in de Eifel Grand Prix. Hij won de weddenschap en Abiteboul wist wat hem te doen stond. Het heeft eventjes geduurd maar de Fransman heeft zijn belofte eindelijk ingelost. Samen met Ricciardo zocht hij de tattoo-shop op.

De dolenthousiaste Australische McLaren-coureur zag dat de tattoo-artist zijn naald zette in het onderbeen van Abiteboul. Het is de tweede teambaas die door Ricciardo een tattoo heeft gezet in 2021. Ook zijn huidige baas Zak Brown nam een tattoo na Ricciardo's winst in Monza.