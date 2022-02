Voormalige wagen Alonso voor minder dan verwacht verkocht

Verzamelaars van Formule 1-wagens konden afgelopen seizoen toeslaan in Parijs. In de Franse hoofdstad ging er namelijk een bijzondere auto onder de hamer. RM Sotheby's verkocht op een grote veiling namelijk een unieke Formule 1-wagen van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, het succes was echter niet zo groot als verwacht.

Men verkocht namelijk de Renault waar de Spanjaard in 2004 enkele races mee reed. Het was de verwachting dat de koper minimaal 385000 pond zou ophoesten voor de wagen. De uiteindelijke koper had echter veel meer geluk en wist de wagen voor een veel lager bedrag op de kop te tikken.

De gelukkige koper heeft namelijk 217808 pond betaald voor de R24 van Alonso. De wagen verkeerd in unieke staat en bevat zelfs nog het originele stuurtje waar Alonso in 2004 enkele wedstrijden mee had gereden. Het was de laatste wagen waar Alonso mee reed voordat hij zich een jaar later tot wereldkampioen wist te kronen.