Alpine-motordeal Andretti is verlopen

Autosportfederatie FIA keurde anderhalve week geleden de plannen van Andretti Cadillac goed. Wat hen betreft mag de Amerikaanse renstal gaan deelnemen aan de Formule 1. Andretti had zelfs al een motordeal met Renault op zak, maar volgens Bruno Famin is die deal verlopen.

Andretti aast al een paar jaar op een plekje op de Formule 1-grid. In eerste instantie probeerden ze Sauber te kopen, maar die plannen liepen in de soep. Andretti wilde daarna samen met Cadillac een eigen team opzetten, maar daarvoor moesten ze het proces van de FIA doorlopen. Als enige kwamen ze hier doorheen en de FIA keurde de plannen goed, maar nu moeten ze het gesprek aangaan met de FOM.

Verlopen

Het was geen geheim dat Andretti al een motordeal had met Alpine-moederbedrijf Renault. Maar, volgens interim Alpine-teambaas Bruno Famin is dat nu niet meer het geval. Famin spreekt zich uit bij Canal Plus: "We hebben inderdaad gesproken met Andretti. We hadden een deal gesloten, een voorlopig contract voor het leveren van motoren. Dat contract is echter al op 31 maart verlopen. Het hing volledig af van of ze toestemming zouden krijgen en op dat moment was dat nog niet het geval."

Nieuwe gesprekken

Dat de deal nu is verlopen betekent echter niet dat de Renault-deur op slot zit voor Andretti. Famin staat altijd open voor nieuwe gesprekken, maar hij stelt er wel een aantal voorwaarden aan vast: "We hebben momenteel op geen enkele manier banden met Andretti. Maar, als ze die veelbesproken goedkeuring ontvangen, dan kunnen we misschien weer met ze gaan praten over het leveren van een motor."