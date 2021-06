Fernando Alonso in de Franse punten in thuisrace Alpine, Fransman Ocon puntloos op P14

Fernando Alonso heeft de stijgende lijn te pakken sinds zijn terugkeer na zijn twee jaar afwezigheid uit de koningsklasse van de autosport.

Voor Alpine komt hij in Frankrijk hij als achtste over de streep tijdens de thuisrace van het voormalige Renault F1 fabrieksteam. Waardevolle punten tijdens een belangrijke race dus. Esteban Ocon, scoort niets op eigen grond en finisht hopeloos veertiende.

Plan B: twee keer naar de pits

Alonso heeft als een van de eersten in de smiezen hoe het vandaag zou gaan uitpakken; hij speelde er slim op in en ging als een van de eersten over op plan B: een twee-stopper. Zo wint Alonso vandaag waardevolle punten die hij juist in de thuisrace van het team extra graag scoort.

Tegen het einde van de race wil Alonso Pierre Gasly nog aanvallen, maar dat ging niet, legt Alonso uit.

"Tja, Daniel Ricciardo zat voor ons op dat moment, en dus kreeg Gasly ineens DRS en vloog hij er vandoor. Op die manier kreeg hij het voor elkaar om zijn plaats te behouden."

Alonso laat zich niet voor een gat vangen en bedenkt een list, vertelt hij aan Sky Sports F1.

"Ik dacht: ik heb vier ronden, dat lukt nog wel. Hoe dan ook ben ik ben ik tevreden met de race en de achtste positie. Het was best een lastige wedstrijd, want door de regen waren de karakteristieken van de baan weer anders", vertelt de Alpine-coureur. '

"Daarom moesten we ons gedurende de wedstrijd ook aanpassen met onze strategie, maar uiteindelijk ben ik wel blij met die punten."

Tijdens de race was Alonso al in overeleg met zijn team te horen via boordradio's. Alonso deelde zijn gedachten over de strategie, want hoewel dat van tevoren werd gedacht, bleek de één-stop strategie niet de snelste aanpak is om het snelste van start naar de finish te komen. Alonso had dat al snel door en speelde er handig op in.

"Het was een verrassing voor iedereen dat het circuit zo 'groen' was na die regenbui. Daar anticipeerden wij natuurlijk op tijdens de race en daardoor, maar ook dankzij mijn sterke start toen ik twee of drie posities won, zijn we tot dit resultaat gekomen."

Esteban Ocon had tevoren nog grote ambities om de show te stelen voor zijn thuispubliek. Hij tekende voor drie jaar bij als Alpine-coureur. Om dat feit te vieren droeg Ocon een speciaal ontworpen helm-ontwerp tijdens zijn thuis Grand Prix.

Het hoofddeksel geeft Ocon echter geen extra snelheid tijdens zijn thuisrace. Ocon is onzichtbaar en komt als veertiende kansloos en puntloos over de lijn.