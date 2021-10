Abiteboul tattoo blijft uit, Zak Brown kruipt in de tatoeëer-stoel

Het is algemeen bekend dat Daniel Ricciardo vorig jaar met zijn toenmalige Renault-teambaas Cyril Abiteboul een weddenschap had. Ricciardo eindigde op het podium en had daarmee het wedje gewonnen, Abiteboul moest een tattoo zetten. Vooralsnog is daar niets van gekomen, Ricciardo's huidige teambaas Zak Brown heeft dus maar de handschoen opgepakt.

Het Britse team plaatst op Twitter een foto van een nerveuze Brown in een stoel bij een tatoeëerder. De met inkt bewerkte man is geconcentreerd bezig met het zetten van een plakplaatje op de arm van de Amerikaanse CEO. Of Brown het net zo leuk vindt als het publiek is op de foto niet geheel duidelijk.

What’s happening here? 👀💉🎨



New ink for @ZBrownCEO. All will be revealed soon! pic.twitter.com/AuMbMwFAcX — McLaren (@McLarenF1) ___Escaped_link_6176accd55def___

Wat er precies op de bovenarm van Brown is getatoeëerd is overduidelijk de lay-out van Monza. Op het Italiaanse circuit won Ricciardo voor het eerst sinds 2012 weer een race voor McLaren. Het was ook nog eens een één-tweetje want teammaat Lando Norris werd tweede.

Not that Monza was going to be forgotten in a hurry… 🇮🇹🏆 #McLaren #F1 pic.twitter.com/wNgeNs4ecx — Zak Brown (@ZBrownCEO) October 23, 2021

Het was een magisch moment voor Brown en zijn manschappen. Hij zal het nooit meer vergeten mede omdat het nu prominent op zijn bovenarm staat. Het zal alleen maar bijdragen aan de sympathieke gevoelens omtrent het team.