Renault CEO twijfelt niet aan aanblijven Brivio

Alpine presteerde begin dit jaar met veel bombarie hun nieuwe kopstuk, voormalig MotoGP-teambaas Davide Brivio. De komst was groot nieuws maar tijdens het seizoen kwamen er steeds vaker berichten naar buiten dat Brivio de vierwielers weer wilde verlaten om terug te keren naar de tweewielers.

Het is momenteel nog steeds onduidelijk waar de toekomst van Brivio ligt. Bij Alpine zijn ze in ieder geval nog steeds heel eg tevreden met hun belangrijke werknemer. Luca de Meo is de CEO van Renault ,het automerk achter Alpine, en is nog steeds heel blij met Brivio. Tegenover de Spaanse kranten AS en Marca spreekt hij zich uit: "Davide heeft zijn plek binnen het team."

Menselijke kwaliteiten

De Meo is zeer te spreken over de prestaties van Brivio. Hij deelt dan ook veel complimentjes uit: "Ik denk dat hij een persoon is met veel menselijke kwaliteiten, dat hebben we nodig. Hij heeft een goed gevoel voor de ontwikkelingen van jonge coureurs."

Aanpassen

De grote man van Renault denkt dan ook dat Brivio gewoon werkzaam blijft bij het team van coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso. "Hij heeft dus zo zijn plek maar hij moet beslissen. Het lijkt mij dat hij nog steeds de intentie heeft om door te gaan met het aanpassen aan een ,voor hem, compleet nieuwe wereld."