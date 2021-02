Motorleveranciers ontvangen 200 liter biobrandstof om te testen

De internationale autosportbond FIA heeft de vier in de Formule 1 actieve autofabrikanten voorzien van 200 liter biobrandstof. De bedoeling is nu dat Ferrari, Mercedes, Renault en ook Honda deze brandstof gaan testen in hun testbanken. De opgedane kennis en data wordt vervolgens doorgespeeld naar de FIA, die op zijn beurt het beleid met het oog op de toekomst mede op de testresultaten baseert.

Gilles Simon fungeert als motorenchef binnen de FIA. Hij legde aan Auto Motor und Sport uit wat de belangrijkste bestandsdelen van de nieuwe biobrandstof zijn. "Biologisch afval vormt de basis. Daar voegen we 20 procent ethanol, eveneens afkomstig uit landbouwafval, aan toe. Om de kwaliteit van de brandstof te verbeteren doen we daar nog een speciaal soort tolueen bij, die ook geproduceerd is van afval en restproducten."

Dit alles om een hoog octaangehalte te bereiken. Voor Formule 1-motoren moet het octaangehalte van brandstof tussen de 102 en 104 bedragen. De klassieke biobrandstoffen op basis van waterstof en CO2 hebben vooralsnog moeite om een octaangehalte van 95 te halen, vandaar dat die brandstoffen geen optie waren voor de Formule 1.

De FIA heeft ook Honda de beschikking gegeven over de te testen biobrandstof, ook al stapt de Japanse autofabrikant na dit jaar uit de Formule 1. De internationale autosportbond is echter van mening dat elk beetje extra informatie van waarde is om een betere biobrandstof te ontwikkelen en dat Honda daar dus nog een rol in kan spelen. Het Japanse merk werkt overigens graag mee aan deze test.