Red Bull-teambaas heeft medelijden met Ricciardo: "Zielig om hem zo te zien"

Christian Horner vindt het zielig dat ex-Red Bull-coureur Daniel Ricciardo het moeilijk heeft sinds hij dit jaar bij McLaren is gaan rijden. Ricciardo bracht Horner en het Red Bull-team in shock toen hij eind 2018 bij hen vertrok om bij Renault te tekenen, met de bedoeling hun duidelijke nummer één coureur te zijn.

Maar na slechts één seizoen besloot de Australiër dat McLaren een betere gok was en bracht hij het hele 2020-seizoen door in de wetenschap dat zijn tweede jaar bij Renault zijn laatste zou zijn. Tot nu toe is de laatste overstap naar McLaren echter niet succesvol gebleken. Ricciardo is in de schaduw gezet door zijn snel verbeterende teamgenoot, Lando Norris. De jonge Brit heeft in 2021 al drie podiumplaatsen behaald in vergelijking met Ricciardo, die niet verder kwam dan de zesde plaats als beste eindresultaat.

In de Beyond The Grid-podcast werd Horner gevraagd hij dacht dat Ricciardo de verkeerde stap heeft gemaakt bij het verlaten van Red Bull. De teambaas zegt echter dat hij geen plezier heeft in het zien van de problemen van Ricciardo, die grote moeite heeft om zich aan te passen aan de McLaren MCL35M.

Vriend van het team

Horner heeft met Ricciardo gesproken, maar niet gevraagd of hij spijt heeft gehad van zijn beslissing om Red Bull te verlaten: "Niet echt. Toen hij aankondigde dat hij Renault zou verlaten, belde hij me vorig jaar tijdens de periode dat we onze fabrieken hadden gesloten. Ik herinner me dat hij zei: 'je denkt waarschijnlijk: dat had ik je toch gezegd, en ja dat deed je!' Maar dat was een beslissing die hij nodig vond op dat moment."

“Hij is nog steeds een geweldige vriend van het team, nog steeds een geweldige coureur. Ik heb medelijden met Daniel om te zien hoe hij op dit moment worstelt en de strijd die hij moet leveren, maar ik weet zeker dat hij er doorheen zal komen."