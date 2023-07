Hilarisch: Alonso in de war over zijn startplaats na kwalificatie (2009)

Na de kwalificatie van Hongarije in 2009 liep Fernando Alonso verward rond. De Spanjaard had geen idee wie pole had en welke plaats hijzelf stond.

De tweevoudig kampioen van 2005 en 2006 vroeg aan de snelste coureurs van Q3 wat hun tijden waren. Dat zorgde voor ontzettend leuke beelden van Alonso, in dienst van Renault toentertijd.

2009 Hungarian GP - Qualifying: When no-one knew who had taken pole-position. Alonso was so confused. 馃槅 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/rTY2YFWKs5