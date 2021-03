Alpine en Renault niet wanhopig op zoek naar klantenteam voor motoren

De CEO van Alpine heeft suggesties dat de outfit van Renault wanhopig op zoek is naar aansluiting bij een klantenteam in de Formule 1 ontkracht. La Gazzetta dello Sport meldde vorige week dat Renault bang is dat het achterop zal raken bij zijn andere grote concurrenten die nauwe allianties aangaan met juniorenteams.

Williams werd daarom in verband gebracht met een mogelijke overstap van Mercedes naar Renault-motoren voor de toekomst, maar Laurent Rossi van Alpine ontkent dat een dergelijke stap cruciaal is voor het Franse merk.

"We stonden zeker open voor het idee, maar we zijn er niet per se naar op zoek", wordt hij geciteerd door formel1.de. "Het zou leuk zijn om een ​​team te hebben waarmee we kunnen samenwerken, maar het is zeker niet nodig voor onze activiteiten in de sport."

Nu McLaren in de winter op Mercedes-krachtbronnen is overgestapt en de twee teams van Red Bull de afgelopen jaren hebben samengewerkt met Honda, is Alpine nu het enige door Renault aangedreven team in de F1.

Maar Rossi zegt dat dat voordelen heeft - ook al zijn er ook voordelen voor allianties. "We hebben volledige autonomie, onafhankelijkheid en toewijding aan onszelf nodig. Maar een klantenteam kan ons helpen onze sportieve en zakelijke doelen te bereiken."