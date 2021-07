Fernando Alonso rijdt weer op instinct

Fernando Alonso zegt dat "alles automatisch gaat" in de Formule 1. Tijdens de eerste races van dit jaar volgde hij nog een voorzichtige aanpak, maar inmiddels stuurt hij weer puur op eigen instinct.

Nat twee jaar afwezigheid in de hoogste tak van autosport keerde de Spanjaard begin dit jaar terug. Die terugkeer was geen gemakkelijke bevalling, maar na een stroef begin is Alonso inmiddels weer op snelheid en verslaat hij zijn jongere teamgenoot Esteban Ocon structureel.

In de eerste vijf races kwam Alonso twee keer niet door de eerste ronde, maar daarna reed hij bij elke Grand Prix de punten binnen door in de top-tien te finishen.

Alonso vertelt tegen Motorsportweek: "Ik voel mij goed en heb nu meer vertrouwen in de auto. Ik denk dat ik aan het begin van het jaar een paar races nodig had om aan alles te wennen, niet alleen de F1 op zich, maar ook aan de Renault."

Aanvankelijk voorzichtig na terugkeer

"In de eerste races was ik heel voorzichtig, ik wilde geen grote fout maken.

"Iedereen zei: 'Laten we eens kijken hoe Fernando het doet want na de verschillende categorieën terugkeren in de F1 zal niet gemakkelijk zijn en bovendien moet hij het opnemen tegen de jongere generaties', en al dat soort uitspraken."

Instinct

In het interview met het medium vertelt Alonso verder: “Ik wilde de races zonder fouten rijden en langzaam het vertrouwen opbouwen, en nu ik meer vertrouwen en meer kennis heb over de auto, over het team, over de banden, kan ik rijden met niet al te veel nadenken. Ik kan gewoon het instinct gebruiken omdat alles automatisch gaat, dus daar ben ik blij mee."