Renault van Fernando Alonso onder de hamer

Voor verzamelaars van Formule 1-wagens komt er binnenkort weer een buitenkansje op de markt. Volgende maand wordt er namelijk een bijzondere en complete wagen geveild in Parijs. Het gaat om een Renault R24 waar Fernando Alonso in 2004 drie races mee reed in China, Japan en Brazilië.

Het gaat om het chassis R24-7 en Alonso wist er elke keer dikke punten mee te scoren. RM Sotheby's gaat de wagen veilen en het is de verwachting dat de geel-blauwe bolide tussen de 350.000 en 450.000 euro gaat opbrengen. De wagen zou nog in goede staat zijn en de V10-motor en Alonso's stuurtje zouden nog aanwezig zijn.

Alonso wist dat jaar geen partij te bieden aan de machtige Ferrari's maar eindigde wel op een vierde plaats in het wereldkampioenschap. Een jaar later had hij meer succes en kroonde hij zich tot wereldkampioen. De R24 is dus de laatste wagen waarin de Spanjaard reed voordat hij zich wereldkampioen mocht noemen. Op 2 februari kan men bieden op de bijzondere bolide van de huidig Alpine-coureur.