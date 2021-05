Helmut Marko moedigt worstelende Daniel Ricciardo aan: "Geef nooit op"

Daniel Ricciardo moet de moed niet laten zakken: "Geef niet op", adviseert Red Bull adviseur Dr. Helmut Marko zijn voormalig personeelslid.

Sinds zijn overstap van Renault naar McLaren worstelt de Australische coureur 'big time'. Hij kan zijn teamgenoot Lando Norris niet bijhouden en legde in Monaco zelfs bijna een volle seconde toe op Norris tijdens de kwalificatie. Tijdens de race reed Norris vanaf de vijfde plaats naar het podium, Ricciardo reed de MCL35M van de twaalfde startplek naar een beschamende twaalfde plaats. Ricciardo heeft weinig vertrouwen in zijn McLaren en heeft in de eerste vijf races nog maar weinig indruk kunnen maken in de oranje bolide.

Ingemaakt door teamgenoot

In Monaco werd Ricciardo zelfs op een rond gereden door zijn teamgenoot in een identieke auto. Ricciardo vertelde L'Equipe dat het hem allemaal doet terugdenken aan zijn laatste jaar bij Red Bull Racing. In 2018 werd Ricciardo ook het snot voor de ogen gereden door zijn toenmalige teamgenoot Max Verstappen.

"Dat was een van de ergste jaren van mijn carriere", zo vertelt Ricciardo aan de Franse dagelijkse sportkrant. "Nadat ik wist te winnen in Monaco, was ik in de zevende hemel. Daarna was er ineens het grote niets."

"Het was mijn laatste overwinning, mijn laatste podium. Ik herinner mij zelfs dat ik niet naar de volgende race wilde na Mexico. Natuurlijk wist ik dat ik dat gewoon zou doen, maar het is maar om jou een idee te geven van wat ik in die tijd doormaakte."

Gedesillusioneerd

De autosportwereld was dan ook geschokt toen hij aan het einde van dat seizoen bekend maakte dat hij het jaar erna de gele Renault-overall zou dragen. Inmiddels zijn we een aantal jaren en een team verder en nu blijkt het leven van de Australische coureur vooral een worsteling bij McLaren.

"Ik kwam Carlos onlangs tegen en hij zei: 'Wat vind jij van de auto. Gek, is het niet?", zo refereert Ricciardo aan de McLaren-bolide.

Er wordt gespeculeerd dat Ricciardo gedesillusioneerd is over zijn Formule 1-loopbaan, vooral nadat Ferrari en Red Bull geen gebruik van zijn diensten wilden maken in 2021. Dr. Helmut Marko zegt nu tegen sport1.de dat Ricciardo vooral de hoop niet moet opgeven.

Marko: "Ik denk dat hij nu nog niet moet opgeven."

Alles moet weer op z'n plek vallen

Volgens Marko toont Sebastian Vettel in Monaco juist aan dat Ricciardo ook zo'n soort wederopstanding kan beleven gedurende de komende races.

Marko: "Als alles weer op z'n plek valt dan worden zijn (Vettel's) oude kwaliteiten weer hersteld. Hopelijk zal dat ook gebeuren bij Ricciardo."