Horner geeft opnieuw trap na: "Renault zat alleen maar in de F1 vanwege marketing"

Christian Horner zegt dat Renault onder haar vorige leiderschap alleen voor marketingdoeleinden in de Formule 1 zat. Voorafgaand aan het hybride tijdperk leverde de samenwerking tussen de twee enorm veel succes op, waarbij Red Bull - Renault van 2010 tot 2013 vier opeenvolgende titels won bij zowel de coureurs als constructeurs.

Toen de reglementen veranderden, kon Renault echter niet zo'n sterke motor bouwen als Mercedes, en het team van Horner was daarom niet in staat om het Duitse team uit te dagen.

Horner wilde Renault overhalen

Terugkijkend zegt Horner dat hij een bezoek heeft gebracht aan het Renault-hoofdkantoor in Frankrijk om te proberen de toenmalige CEO en voorzitter te overtuigen om meer te investeren, maar hij denkt niet dat sportprestaties een prioriteit voor hem waren.

In de High Performance Podcast zegt de Red Bull-teambaas: "Dat was heel moeilijke periode omdat we een klant waren. Ik ben drie of vier keer naar Parijs gegaan om te gaan zitten met Carlos Ghosn, de toenmalige CEO, om te zeggen: kijk, als je in deze business zit geef je veel geld uit. Maar je kunt misschien net iets meer uitgeven, en verstandiger investeren, anders verspil je wat je nu uitgeeft, daar krijg je geen rendement van."

"Maar zijn hart lag nooit bij de Formule 1, het was gewoon een marketingtool die hij aanvinkte. Hij had geen passie of gedrevenheid, dus hoe kon hij verwachten dat die in zijn organisatie er wel zou zijn?"

"Hun huidige CEO (Luca de Meo) is vol passie en dat zal prestaties en resultaten stimuleren, omdat het van de top komt."