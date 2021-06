Prost: ''Verstappen met Hamilton vergelijken, is erg lastig''

Volgens viervoudig kampioen Alain Prost kun je Max Verstappen niet vergelijken met Lewis Hamilton. De Fransman vindt dat het verschil in ervaring tussen beide titelkandidaten te groot is. De levende racelegende stelt dat Hamilton weet hoe het is om te vechten voor een F1-kampioenschap, terwijl Verstappen dit voor het eerst ervaart.

''Als je bijvoorbeeld Max en Lewis vergelijkt, dan is het erg lastig om een rijder die probeert zijn eerste titel te winnen te vergelijken met een rijder die weet hoe het is om een race en een seizoen te controleren'', zegt Prost tegen F1 Nation Podcast.

De wereldkampioen van 1985, 1986, 1989 en 1993 denkt dat het winnen van een eerste of een achtste titel een ander soort druk met zich meebrengt. Na de eerste valt er vaak een last van je schouders. ''Als Max een kampioenschap wint, dan denk ik dat hij een fantastische coureur kan zijn. Maar Lewis is een complete coureur. Hij is ongelooflijk.''

Prost vocht in het verleden als toekomstig ster van de F1 tegen ervaren coureurs als Nelson Piquet en Niki Lauda. Van beiden verloor de Fransman de titel in de laatste race van 1983 en 1984. In 1984 verloor hij zelfs het kampioenschap op een half punt van McLaren-teamgenoot en rivaal Niki Lauda.

Mercedes laat steken vallen

Wie wereldkampioen wordt in 2021, daar durfde Prost geen gewaagde uitspraak over te doen. ''Het is moeilijk om dat te zeggen wie gaat winnen, maar het wordt een leuk gevecht. Toch denk ik dat Red Bull en Max in een betere vorm verkeren op dit moment.''

Prost, nu in dienst als adviseur bij het F1-team van Renault, ziet Mercedes meer haarscheurtjes vertonen dan voorgaande jaren, terwijl Red Bull rustiger en stabieler oogt. ''Hiervoor had je een nerveus Red Bull met hoogte -en dieptepunten. En nu zie ik deze dingen bij Mercedes. Kleine foutjes, miscommunicatie, nerveuze reacties van Toto Wolff.''