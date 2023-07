Aankomend weekend komt Fernando Alonso in actie op de baan waar hij 20 jaar geleden zijn eerste zege boekte.

In de Renault was de Spanjaard het hele weekend onverslaanbaar. Op zaterdag een overtuigende poleposition en op de zondag reed de toen pas 22-jarige coureur een dominante wedstrijd en verloor maar één ronde de leiding aan Kimi Raikkonen. Bij de finishlijn had Alonso zestien seconden voorsprong op de Fin.

In de Grand Prix waar Verstappen Sr. meedeed en twaalfde werd, zette Alonso bijna het hele veld op een ronde inclusief regerend wereldkampioen Michael Schumacher in de Ferrari.

Alonso's zege was ook speciaal omdat hij met de winst de jongste race-winnaar ooit werd, totdat Sebastian Vettel en daarna Max Verstappen het record aanscherpten.